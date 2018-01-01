Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
IN MY BOX | дизайн интерьера | Екатеринбург
Дизайнеры интерьера Екатеринбург
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Beautiful illusion by IN MY BOX design studio, IN MY BOX | дизайн интерьера | Екатеринбург IN MY BOX | дизайн интерьера | Екатеринбург Гостиные в эклектичном стиле
    Beautiful illusion by IN MY BOX design studio, IN MY BOX | дизайн интерьера | Екатеринбург IN MY BOX | дизайн интерьера | Екатеринбург Гостиные в эклектичном стиле
    Beautiful illusion by IN MY BOX design studio, IN MY BOX | дизайн интерьера | Екатеринбург IN MY BOX | дизайн интерьера | Екатеринбург Гостиные в эклектичном стиле
    +20
    Beautiful illusion by IN MY BOX design studio
    White Dew by IN MY BOX, IN MY BOX | дизайн интерьера | Екатеринбург IN MY BOX | дизайн интерьера | Екатеринбург Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    White Dew by IN MY BOX, IN MY BOX | дизайн интерьера | Екатеринбург IN MY BOX | дизайн интерьера | Екатеринбург Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    White Dew by IN MY BOX, IN MY BOX | дизайн интерьера | Екатеринбург IN MY BOX | дизайн интерьера | Екатеринбург Столовая комната в классическом стиле
    +10
    White Dew by IN MY BOX
    Moon in me by IN MY BOX, IN MY BOX | дизайн интерьера | Екатеринбург IN MY BOX | дизайн интерьера | Екатеринбург Кухня в стиле лофт
    Moon in me by IN MY BOX, IN MY BOX | дизайн интерьера | Екатеринбург IN MY BOX | дизайн интерьера | Екатеринбург Кухня в стиле лофт
    Moon in me by IN MY BOX, IN MY BOX | дизайн интерьера | Екатеринбург IN MY BOX | дизайн интерьера | Екатеринбург Спальня в стиле лофт
    +5
    Moon in me by IN MY BOX
    Simple Lines, IN MY BOX | дизайн интерьера | Екатеринбург IN MY BOX | дизайн интерьера | Екатеринбург Гостиная в скандинавском стиле Серый
    Simple Lines, IN MY BOX | дизайн интерьера | Екатеринбург IN MY BOX | дизайн интерьера | Екатеринбург Гостиная в скандинавском стиле Белый
    Simple Lines, IN MY BOX | дизайн интерьера | Екатеринбург IN MY BOX | дизайн интерьера | Екатеринбург Гостиная в скандинавском стиле Серый
    +2
    Simple Lines
    Dream number 9, IN MY BOX | дизайн интерьера | Екатеринбург IN MY BOX | дизайн интерьера | Екатеринбург Гостиная в стиле кантри
    Dream number 9, IN MY BOX | дизайн интерьера | Екатеринбург IN MY BOX | дизайн интерьера | Екатеринбург Гостиная в стиле кантри
    Dream number 9, IN MY BOX | дизайн интерьера | Екатеринбург IN MY BOX | дизайн интерьера | Екатеринбург Гостиная в стиле кантри
    +1
    Dream number 9

    Создаем реальность. Наполняем пространство смыслом.

    interior design / visualization / inspiration

    Дизайн интерьера, декор
    Средняя стоимость работ: 700 – 1 500 руб/кв.м

    whats app 8 (904) 176-69-50

    pokazanieva.design@gmail.com

    www.instagram.com/designinmybox

    Услуги
    • Визуализация интерьера
    • Выбор мебели
    • Дизайн лоджии
    • Дизайн ванной комнаты
    • Дизайн винного погреба
    • Дизайн гардеробной
    • Дизайн детской
    • Дизайн детской спальни
    • Дизайн для людей с ограниченной мобильностью
    • Дизайн жалюзи и занавесок на заказ
    • Дизайн и строительство мастерской
    • Дизайн игровой комнаты
    • Дизайн интерьера
    • Дизайн кухни
    • Дизайн освещения
    • Дизайн прихожей
    • Дизайн развлекательного центра на заказ
    • Дизайн тамбура
    • Домашний спортзал под ключ
    • Консультация по цвету
    • Украшение дома
    • Чертежи на заказ
    • Экодизайн
    • Показать все 23 услуги
    Регионы обслуживания
    • Екатеринбург
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Сочи
    • Владивосток
    • Челябинск
    • Пермь
    • Новосибирск
    • Нижний Новгород
    • Ростов
    • Ростов-на-Дону
    • Самара
    • Саратов
    • Анапа
    • Краснодар
    • Показать все 15 регион обслуживания
    Адрес
    620002 Екатеринбург
    Россия
    +7-9041766950

    Последние упоминания редакторами homify

      Add SEO element