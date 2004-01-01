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Wood-Brus
Строители Москва
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Отзыв (16)
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    • "Wood-Brus" - строительная компания, работает с 2004 года. Основное направление деятельности - загородное строительство деревянных домов: каркасные дома, перевозные бани, срубы бань. Работа выполняется по типовым и индивидуальным проектам - любая планировка, площадь, размер. Готовые проекты можно найти на сайте фирмы. Компания работает на территории Москвы и Подмосковья, в СПБ и Ленобласти и в любой другой точки европейской части России. Сегодня компания имеет в своем распоряжении более 40 бригад, 136 мастеров, собственное производство, проектный, сметный и консультационный отделы, транспорт, множество положительных отзывов и довольных клиентов.

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    улица Средняя Калитниковская, 28С2, офис 302
    109029 Москва
    Россия
    +7-4951282153 wood-brus.ru

    Отзыв

    Колян Хрущев
    Хотелось добротный надёжный дом. Менеджер Константин предложил проект дома под усадку. Удобно, что строительство поэтапное, довольно экономичное. И, конечно, дом действительно качественный.
    7 месяцев назад
    Александр Старовойтов
    Баня - это была моя давняя мечта. А теперь практически роскошный дом, а не баня получился. Не просто там помыться, а реально отдохнуть. Спасибо ребятам за работу.
    7 месяцев назад
    Александра Рогозина
    Строительством дома пришлось заниматься в одиночку, без мужского плеча. Но благодаря толковой работе менеджера Константина и всей бригады дом получился на «пятерочку». Заказывала каркасный с отделкой. Все очень быстро, въезжай и живи.
    8 месяцев назад
    Показать все отзывы – 16
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