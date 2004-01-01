"Wood-Brus" - строительная компания, работает с 2004 года. Основное направление деятельности - загородное строительство деревянных домов: каркасные дома, перевозные бани, срубы бань. Работа выполняется по типовым и индивидуальным проектам - любая планировка, площадь, размер. Готовые проекты можно найти на сайте фирмы. Компания работает на территории Москвы и Подмосковья, в СПБ и Ленобласти и в любой другой точки европейской части России. Сегодня компания имеет в своем распоряжении более 40 бригад, 136 мастеров, собственное производство, проектный, сметный и консультационный отделы, транспорт, множество положительных отзывов и довольных клиентов.