Здравствуйте! Я профессиональный фотограф. Работаю во всех направлениях фотографии, в том числе имею большой опыт в интерьерной и предметной съемках. Моими заказчиками по этой тематике являются дизайнеры интерьеров, шторные и декораторские фирмы, а также строительные компании. Фото интерьеров, сделанные мной, многократно размещались в российских и зарубежных интерьерных журналах и инернет-порталах. Также я занимаюсь созданием каталогов и книг-портфолио.

Гарантирую высокое качество, индивидуальный подход к каждому проекту и максимально оперативные сроки исполнения. При заказе съемки интерьеров надо учитывать, что это процесс не быстрый (в среднем примерно занимает около 1 часа на каждое помещение! (т.е. съемка 3-х комнатной квартиры, например, может занять примерно 5-6 часов). На обработку фотографий уходит, как правило, полторы-две недели.