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Фотограф Анна Киселева
Фотографы Москва
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дом в Голицыно (дизайнеры - Наталия Прохорова-Азбукина и Елена Синицына), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Дом в Голицыно (дизайнеры - Наталия Прохорова-Азбукина и Елена Синицына), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Дом в Голицыно (дизайнеры - Наталия Прохорова-Азбукина и Елена Синицына), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева Гостиная в классическом стиле
    +74
    Дом в Голицыно (дизайнеры - Наталия Прохорова-Азбукина и Елена Синицына)
    Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева Гостиная в скандинавском стиле
    Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева Гостиная в скандинавском стиле
    Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева Гостиная в скандинавском стиле
    +53
    Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик)
    "Немного солнца в стакане воды" квартира в Юрмале (дизайнер Наталия Прохорова-Азбукина), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева Гостиные в эклектичном стиле
    "Немного солнца в стакане воды" квартира в Юрмале (дизайнер Наталия Прохорова-Азбукина), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева Гостиные в эклектичном стиле
    "Немного солнца в стакане воды" квартира в Юрмале (дизайнер Наталия Прохорова-Азбукина), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева Гостиные в эклектичном стиле
    +71
    "Немного солнца в стакане воды" квартира в Юрмале (дизайнер Наталия Прохорова-Азбукина)
    Пекарня "ФРАНСУА" (Дизайнер Ирина Чистякова "ZI-DESIGN INTERIORS"), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева Конференц-центры в эклектичном стиле
    Пекарня "ФРАНСУА" (Дизайнер Ирина Чистякова "ZI-DESIGN INTERIORS"), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева Конференц-центры в эклектичном стиле
    Пекарня "ФРАНСУА" (Дизайнер Ирина Чистякова "ZI-DESIGN INTERIORS"), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева Конференц-центры в эклектичном стиле
    +21
    Пекарня "ФРАНСУА" (Дизайнер Ирина Чистякова "ZI-DESIGN INTERIORS")

    Здравствуйте! Я профессиональный фотограф. Работаю во всех направлениях фотографии, в том числе имею большой опыт в интерьерной и предметной съемках. Моими заказчиками по этой тематике являются дизайнеры интерьеров, шторные и декораторские фирмы, а также строительные компании. Фото интерьеров, сделанные мной, многократно размещались в российских и зарубежных интерьерных журналах и инернет-порталах. Также я занимаюсь созданием каталогов и книг-портфолио.

    Гарантирую высокое качество, индивидуальный подход к каждому проекту и максимально оперативные сроки исполнения. При заказе съемки интерьеров надо учитывать, что это процесс не быстрый (в среднем примерно занимает около 1 часа на каждое помещение! (т.е. съемка 3-х комнатной квартиры, например, может занять примерно 5-6 часов). На обработку фотографий уходит, как правило, полторы-две недели.

    Услуги
    фотосъемка интерьеров и строительных объектов
    Регионы обслуживания
    • Москва и Московская область. Возможность и условия съемки за пределами Московской области
    • а также заграницей
    • обсуждается в каждом конкретном случае.
    • город Москва
    • Москва и Московская обл.
    Адрес
    125466 Москва
    Россия
    +7-9161501559 www.annakiseleva.com

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