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Старивина
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    • Магазин Starivina.ru создан для знатоков, ценителей предметов старины и просто любителей красивых вещей. Коллекцию представляют редкие винтажные вещи, фарфоровые статуэтки, старинные предметы интерьера: картины, вазы, часы, шкатулки на ножках как элемент интерьера и многое другое. Большую часть нашего каталога составляют изделия известнейших европейских фарфоровых фабрик: Capodimonte, Nimphenburg, Meissen, Rosenthal, Limoges, Karl Ens. Также имеется коллекция старинных немецких пивных кружек, многие из которых могут похвастаться более чем столетней историей. Отдельный раздел в нашем каталоге посвящен коллекционным фарфоровым тарелкам, а также небольшие разделы нашей коллекции посвящены вазам, антикварному серебру и восточным редкостям. Регулярные обновления коллекции фарфоровых статуэток, низкие цены, оригинальное оформление подарочной упаковкой. Возможна бесплатная доставка по Москве и всей России! В пределах столицы действует уникальное предложение - ознакомление с коллекцией на дому. Также клиенты могут посетить выставочный зал магазина(посещение возможно по предварительному звонку).

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    ул.Свободы, 29
    125362 Москва
    Россия
    +7-9261301535 starivina.ru

    Отзыв

    Александра Уголева
    11 месяцев назад
    Владимир Провкин
    12 месяцев назад
    Josy Mikusinski
    больше 1 года назад
    Показать все отзывы – 5
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