Магазин Starivina.ru создан для знатоков, ценителей предметов старины и просто любителей красивых вещей. Коллекцию представляют редкие винтажные вещи, фарфоровые статуэтки, старинные предметы интерьера: картины, вазы, часы, шкатулки на ножках как элемент интерьера и многое другое. Большую часть нашего каталога составляют изделия известнейших европейских фарфоровых фабрик: Capodimonte, Nimphenburg, Meissen, Rosenthal, Limoges, Karl Ens. Также имеется коллекция старинных немецких пивных кружек, многие из которых могут похвастаться более чем столетней историей. Отдельный раздел в нашем каталоге посвящен коллекционным фарфоровым тарелкам, а также небольшие разделы нашей коллекции посвящены вазам, антикварному серебру и восточным редкостям. Регулярные обновления коллекции фарфоровых статуэток, низкие цены, оригинальное оформление подарочной упаковкой. Возможна бесплатная доставка по Москве и всей России! В пределах столицы действует уникальное предложение - ознакомление с коллекцией на дому. Также клиенты могут посетить выставочный зал магазина(посещение возможно по предварительному звонку).