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IKEASTORE
Мебель и аксессуары Севастополь
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    • Ikeastore.ru - интернет магазин товаров для дома и интерьера в Севастополе. 

    В каталоге представлены мягкая мебель для дома и дачи, столы и стулья, комоды, посуда, кровати, бытовая техника, а также декор и продукция для сада. У нас вы всегда найдете товары для кухни и столовой, кабинета и офиса, ванной и туалета, балкона и веранды. 

    Еженедельное обновление ассортимента. Интересные конкурсы, акции и распродажи для покупателей. Доставка товаров по Севастополю и Крыму.

    Регионы обслуживания
    Севастополь
    Адрес
    ул. Пожарова, 21
    99026 Севастополь
    Россия
    +7-9781190108 ikeastore.ru
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