Ikeastore.ru - интернет магазин товаров для дома и интерьера в Севастополе.

В каталоге представлены мягкая мебель для дома и дачи, столы и стулья, комоды, посуда, кровати, бытовая техника, а также декор и продукция для сада. У нас вы всегда найдете товары для кухни и столовой, кабинета и офиса, ванной и туалета, балкона и веранды.

Еженедельное обновление ассортимента. Интересные конкурсы, акции и распродажи для покупателей. Доставка товаров по Севастополю и Крыму.