«Конструкторское Бюро Мебельных Технологий» по праву

занимает одно из лидирующих мест на рынке корпусной мебели в Подмосковье, а именно в городах Дмитров, Мытищи, Зеленоград, Сергиев Посад, Химки, Щелково, Клин, Талдом, Долгопрудный, Лобня, Королев. Кроме того мы активно сотрудничаем с клиентами из других районов Москвы и области. Особенность нашего подхода при реализации пожеланий заказчика заключается в его профессиональности и индивидуальности.