Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Компания <q>КБМТ-Мебель</q>
Мебель и аксессуары Москва
Обзор 0Проекты (0) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль
Новый проект
  • Стать Премиум

    • «Конструкторское Бюро Мебельных Технологий» по праву
    занимает одно из лидирующих мест на рынке корпусной мебели в Подмосковье, а именно в городах Дмитров, Мытищи, Зеленоград, Сергиев Посад, Химки, Щелково, Клин, Талдом, Долгопрудный, Лобня, Королев. Кроме того мы активно сотрудничаем с клиентами из других районов Москвы и области. Особенность нашего подхода при реализации пожеланий заказчика заключается в его профессиональности и индивидуальности.

    Регионы обслуживания
    • Мебель на заказ
    • шкаф Москва
    • мебель Москва
    • шкаф купе
    • детская мебель
    Адрес
    Дмитровское шоссе, 163а
    127204 Москва
    Россия
    +7-4993439803 kbmt-mebel.ru
    Законное владение

    г. Москва, Дмитровское шоссе, 163а

      Add SEO element