«Конструкторское Бюро Мебельных Технологий» по праву
занимает одно из лидирующих мест на рынке корпусной мебели в Подмосковье, а именно в городах Дмитров, Мытищи, Зеленоград, Сергиев Посад, Химки, Щелково, Клин, Талдом, Долгопрудный, Лобня, Королев. Кроме того мы активно сотрудничаем с клиентами из других районов Москвы и области. Особенность нашего подхода при реализации пожеланий заказчика заключается в его профессиональности и индивидуальности.
- Регионы обслуживания
- Мебель на заказ
- шкаф Москва
- мебель Москва
- шкаф купе
- детская мебель
- Адрес
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Дмитровское шоссе, 163а
127204 Москва
Россия
+7-4993439803 kbmt-mebel.ru
Законное владение
г. Москва, Дмитровское шоссе, 163а