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Татьяна Третьякова – дизайнер интерьера
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 18Проекты (18) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Гостиная "Gentle day", Татьяна Третьякова - дизайнер интерьера Татьяна Третьякова - дизайнер интерьера Гостиная в классическом стиле
    Гостиная "Gentle day", Татьяна Третьякова - дизайнер интерьера Татьяна Третьякова - дизайнер интерьера Гостиная в классическом стиле
    Гостиная "Gentle day", Татьяна Третьякова - дизайнер интерьера Татьяна Третьякова - дизайнер интерьера Гостиная в классическом стиле
    +4
    Гостиная "Gentle day"
    Спальня "Two hands", Татьяна Третьякова - дизайнер интерьера Татьяна Третьякова - дизайнер интерьера Спальня в классическом стиле
    Спальня "Two hands", Татьяна Третьякова - дизайнер интерьера Татьяна Третьякова - дизайнер интерьера Спальня в классическом стиле
    Спальня "Two hands", Татьяна Третьякова - дизайнер интерьера Татьяна Третьякова - дизайнер интерьера Спальня в классическом стиле
    +1
    Спальня "Two hands"
    Ванная "Golden rain", Татьяна Третьякова - дизайнер интерьера Татьяна Третьякова - дизайнер интерьера Ванная в классическом стиле
    Ванная "Golden rain", Татьяна Третьякова - дизайнер интерьера Татьяна Третьякова - дизайнер интерьера Ванная в классическом стиле
    Ванная "Golden rain", Татьяна Третьякова - дизайнер интерьера Татьяна Третьякова - дизайнер интерьера Ванная в классическом стиле
    +1
    Ванная "Golden rain"
    Гостиная "Arca", Татьяна Третьякова - дизайнер интерьера Татьяна Третьякова - дизайнер интерьера Гостиная в классическом стиле
    Гостиная "Arca", Татьяна Третьякова - дизайнер интерьера Татьяна Третьякова - дизайнер интерьера Гостиная в классическом стиле
    Гостиная "Arca", Татьяна Третьякова - дизайнер интерьера Татьяна Третьякова - дизайнер интерьера Гостиная в классическом стиле
    +2
    Гостиная "Arca"
    Спальня "More", Татьяна Третьякова - дизайнер интерьера Татьяна Третьякова - дизайнер интерьера Спальня в классическом стиле
    Спальня "More", Татьяна Третьякова - дизайнер интерьера Татьяна Третьякова - дизайнер интерьера Спальня в классическом стиле
    Спальня "More", Татьяна Третьякова - дизайнер интерьера Татьяна Третьякова - дизайнер интерьера Спальня в классическом стиле
    +1
    Спальня "More"
    Кабинет "Grey cardinal", Татьяна Третьякова - дизайнер интерьера Татьяна Третьякова - дизайнер интерьера Рабочий кабинет в классическом стиле
    Кабинет "Grey cardinal", Татьяна Третьякова - дизайнер интерьера Татьяна Третьякова - дизайнер интерьера Рабочий кабинет в классическом стиле
    Кабинет "Grey cardinal", Татьяна Третьякова - дизайнер интерьера Татьяна Третьякова - дизайнер интерьера Рабочий кабинет в классическом стиле
    +2
    Кабинет "Grey cardinal"
    Показать все 18 проекты

    Интерьеры с Вашей индивидуальностью.

    Дом или квартира - для меня нет разницы.

    Я работаю с людьми и их потребностью в неповторимом интерьере своего жилья. Как для дизайнера главное для меня – это возможность выразить индивидуальность заказчика, его внутренний мир и стремления в обстановке, которой он хочет себя окружить.

    Не существует эталонных интерьеров! Ваши вкусы и предпочтения – в приоритете, в остальном можете положиться на мой опыт. Хотите уютное жилье в классическом исполнении? Или по душе Модерн? А, может, стиль Ар-Деко? Брутальный Лофт? Вы получите интерьер своей мечты.

    В работе всегда следую безоговорочному правилу: заказчика нужно слышать. Поэтому ваши пожелания априори стоят на первом месте. Безусловно, если вижу ошибку, делающую интерьер нефункциональным и неэстетичным, то непременно прорабатываю этот факт с вами.

    Вместе мы обязательно придем к верному решению.

    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Ростов-на-Дону
    • Краснодар
    • Сочи
    • Дубай (ОАЭ)
    Адрес
    Пресненская набережная 12
    117218 Москва
    Россия
    +7-4991303570 www.tretiakova.design

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