Интерьеры с Вашей индивидуальностью.

Дом или квартира - для меня нет разницы.

Я работаю с людьми и их потребностью в неповторимом интерьере своего жилья. Как для дизайнера главное для меня – это возможность выразить индивидуальность заказчика, его внутренний мир и стремления в обстановке, которой он хочет себя окружить.

Не существует эталонных интерьеров! Ваши вкусы и предпочтения – в приоритете, в остальном можете положиться на мой опыт. Хотите уютное жилье в классическом исполнении? Или по душе Модерн? А, может, стиль Ар-Деко? Брутальный Лофт? Вы получите интерьер своей мечты.

В работе всегда следую безоговорочному правилу: заказчика нужно слышать. Поэтому ваши пожелания априори стоят на первом месте. Безусловно, если вижу ошибку, делающую интерьер нефункциональным и неэстетичным, то непременно прорабатываю этот факт с вами.

Вместе мы обязательно придем к верному решению.