Интерьеры с Вашей индивидуальностью.
Дом или квартира - для меня нет разницы.
Я работаю с людьми и их потребностью в неповторимом интерьере своего жилья. Как для дизайнера главное для меня – это возможность выразить индивидуальность заказчика, его внутренний мир и стремления в обстановке, которой он хочет себя окружить.
Не существует эталонных интерьеров! Ваши вкусы и предпочтения – в приоритете, в остальном можете положиться на мой опыт. Хотите уютное жилье в классическом исполнении? Или по душе Модерн? А, может, стиль Ар-Деко? Брутальный Лофт? Вы получите интерьер своей мечты.
В работе всегда следую безоговорочному правилу: заказчика нужно слышать. Поэтому ваши пожелания априори стоят на первом месте. Безусловно, если вижу ошибку, делающую интерьер нефункциональным и неэстетичным, то непременно прорабатываю этот факт с вами.
Вместе мы обязательно придем к верному решению.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Москва
- Ростов-на-Дону
- Краснодар
- Сочи
- Дубай (ОАЭ)
- Адрес
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Пресненская набережная 12
117218 Москва
Россия
+7-4991303570 www.tretiakova.design