Природный блеск золота, неповторимость этого драгоценного металла восхищают и вдохновляют нас на создание уникальных и шикарных изделий!

Мы хотим вернуть золотой век в современный интерьер и показать миру, что золото может быть изящным, модным и стильным. Мы дарим миру эксклюзивные и статусные подарки, производим изделия в золотом покрытии для создания современного интерьера. Мы открываем новые горизонты для дизайнеров, интерьерных салонов, интернет-магазинов и магазинов подарков, расширяем их линейку продукции.

ООО «ОУ АБСОЛЮТ РУС» технологическая производственная организация, официальный представитель Швейцарской компании AWE SWISS AG, которая с 2010 года выпускает изделия с золотым покрытием 999 пробы. Продукция выпускается под брендом AWEGOLD (АВЕГОЛД). Уникальная технология нанесения покрытий делает качество совершенным, придает предметам сияние натурального золота и ощущение целостности драгоценного металла. Предприятие имеет высокий инновационный потенциал и постоянно совершенствует технологию. Качество золотого покрытия обусловлено применением современной производственной технологии и контролем качества, которое проходит каждое изделие. Мы организуем полный сервис выпускаемых изделий. Каждый покрытый предмет обладает сертификатом качества и набором сопровождающих аксессуаров.