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AWEGOLD: GOLD STREAM PASSION
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ВСЕ ДЛЯ СВАДЬБЫ, AWEGOLD: GOLD STREAM PASSION AWEGOLD: GOLD STREAM PASSION Произведения искусстваХудожественные изделия Серебро / Золото Янтарный / Золотой
    ВСЕ ДЛЯ СВАДЬБЫ, AWEGOLD: GOLD STREAM PASSION AWEGOLD: GOLD STREAM PASSION Произведения искусстваХудожественные изделия Серебро / Золото Янтарный / Золотой
    ВСЕ ДЛЯ СВАДЬБЫ, AWEGOLD: GOLD STREAM PASSION AWEGOLD: GOLD STREAM PASSION Произведения искусстваХудожественные изделия Серебро / Золото Янтарный / Золотой
    +5
    ВСЕ ДЛЯ СВАДЬБЫ
    ЗОЛОТОЙ ДЕКОР В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ, AWEGOLD: GOLD STREAM PASSION AWEGOLD: GOLD STREAM PASSION Произведения искусстваХудожественные изделия Серебро / Золото Янтарный / Золотой
    ЗОЛОТОЙ ДЕКОР В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ, AWEGOLD: GOLD STREAM PASSION AWEGOLD: GOLD STREAM PASSION Произведения искусстваХудожественные изделия Серебро / Золото Янтарный / Золотой
    ЗОЛОТОЙ ДЕКОР В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ, AWEGOLD: GOLD STREAM PASSION AWEGOLD: GOLD STREAM PASSION Произведения искусстваСкульптуры Серебро / Золото Янтарный / Золотой
    +6
    ЗОЛОТОЙ ДЕКОР В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ
    КОЛЛЕКЦИЯ КИНОЛОГИЯ, AWEGOLD: GOLD STREAM PASSION AWEGOLD: GOLD STREAM PASSION Произведения искусстваСкульптуры Серебро / Золото Янтарный / Золотой
    КОЛЛЕКЦИЯ КИНОЛОГИЯ, AWEGOLD: GOLD STREAM PASSION AWEGOLD: GOLD STREAM PASSION Произведения искусстваСкульптуры Серебро / Золото Янтарный / Золотой
    КОЛЛЕКЦИЯ КИНОЛОГИЯ, AWEGOLD: GOLD STREAM PASSION AWEGOLD: GOLD STREAM PASSION Произведения искусстваСкульптуры Серебро / Золото Янтарный / Золотой
    +17
    КОЛЛЕКЦИЯ КИНОЛОГИЯ
    КОЛЛЕКЦИЯ ДЕКОР, AWEGOLD: GOLD STREAM PASSION AWEGOLD: GOLD STREAM PASSION Произведения искусстваХудожественные изделия Серебро / Золото Янтарный / Золотой
    КОЛЛЕКЦИЯ ДЕКОР, AWEGOLD: GOLD STREAM PASSION AWEGOLD: GOLD STREAM PASSION Произведения искусстваХудожественные изделия Серебро / Золото Янтарный / Золотой
    КОЛЛЕКЦИЯ ДЕКОР, AWEGOLD: GOLD STREAM PASSION AWEGOLD: GOLD STREAM PASSION Произведения искусстваХудожественные изделия Серебро / Золото Янтарный / Золотой
    +9
    КОЛЛЕКЦИЯ ДЕКОР
    КОЛЛЕКЦИЯ ОРИГАМИ, AWEGOLD: GOLD STREAM PASSION AWEGOLD: GOLD STREAM PASSION Произведения искусстваХудожественные изделия Серебро / Золото Янтарный / Золотой
    КОЛЛЕКЦИЯ ОРИГАМИ, AWEGOLD: GOLD STREAM PASSION AWEGOLD: GOLD STREAM PASSION Произведения искусстваХудожественные изделия Серебро / Золото Янтарный / Золотой
    КОЛЛЕКЦИЯ ОРИГАМИ, AWEGOLD: GOLD STREAM PASSION AWEGOLD: GOLD STREAM PASSION Произведения искусстваХудожественные изделия Серебро / Золото Янтарный / Золотой
    +3
    КОЛЛЕКЦИЯ ОРИГАМИ
    КОЛЛЕКЦИЯ ФАУНА, AWEGOLD: GOLD STREAM PASSION AWEGOLD: GOLD STREAM PASSION Произведения искусстваСкульптуры Серебро / Золото Янтарный / Золотой
    КОЛЛЕКЦИЯ ФАУНА, AWEGOLD: GOLD STREAM PASSION AWEGOLD: GOLD STREAM PASSION Произведения искусстваСкульптуры Серебро / Золото Янтарный / Золотой
    КОЛЛЕКЦИЯ ФАУНА, AWEGOLD: GOLD STREAM PASSION AWEGOLD: GOLD STREAM PASSION Произведения искусстваСкульптуры Серебро / Золото Янтарный / Золотой
    +3
    КОЛЛЕКЦИЯ ФАУНА
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    Природный блеск золота, неповторимость этого драгоценного металла восхищают и вдохновляют нас на создание уникальных и шикарных изделий!

    Мы хотим вернуть золотой век в современный интерьер и показать миру, что золото может быть  изящным, модным и стильным. Мы дарим миру эксклюзивные и статусные подарки, производим изделия в золотом покрытии для создания современного интерьера. Мы открываем новые горизонты для дизайнеров, интерьерных салонов, интернет-магазинов и магазинов подарков, расширяем их линейку продукции. 

    ООО «ОУ АБСОЛЮТ РУС» технологическая производственная организация, официальный представитель Швейцарской компании AWE SWISS AG, которая с 2010 года выпускает изделия с золотым покрытием 999 пробы. Продукция выпускается под брендом AWEGOLD (АВЕГОЛД). Уникальная технология нанесения покрытий делает качество совершенным, придает предметам сияние натурального золота и ощущение целостности драгоценного металла. Предприятие имеет высокий инновационный потенциал и постоянно совершенствует технологию. Качество золотого покрытия обусловлено применением современной производственной технологии и контролем качества, которое проходит каждое изделие.   Мы организуем полный сервис выпускаемых изделий. Каждый покрытый предмет обладает сертификатом качества и набором сопровождающих аксессуаров.

    Услуги
    Покрытие золотом
    Регионы обслуживания
    Россия и Новосибирск
    Адрес
    Ядринцевская 68/1 офис 101
    630099 Новосибирск
    Россия
    +7-8002504028 awegold.com
    Законное владение

    630024, Новосибирск,

    ул. Сибиряков-Гвардейцев, 50

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