Дом солнца, архитектурно-дизайнерская студия
Все, что на первый взгляд делается с легкостью - имеет под собой основательный фундамент знаний и опыта. Наша слаженная команда работает именно так: легко, красиво, увлеченно! Мы стремимся создавать комфортное, технологичное, уютное пространство для жизни. Дом для нас - это живой организм и Вы - неотъемлемая его часть, его Душа. Энергоэффективный, экологически чистый и умный дом - наш критерий современного строительства.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Проектирование
- эко-строительство
- ландшафтный дизайн
- Награды компании
- Золотая медаль 38-ой межрегиональной специализированной выставки с международным участием, 23-24 апреля 2014, г. Воронеж
- Адрес
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394068 Voronezh
Россия
+7-9204443778 sun8home.ru