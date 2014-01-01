Дом солнца, архитектурно-дизайнерская студия

Все, что на первый взгляд делается с легкостью - имеет под собой основательный фундамент знаний и опыта. Наша слаженная команда работает именно так: легко, красиво, увлеченно! Мы стремимся создавать комфортное, технологичное, уютное пространство для жизни. Дом для нас - это живой организм и Вы - неотъемлемая его часть, его Душа. Энергоэффективный, экологически чистый и умный дом - наш критерий современного строительства.