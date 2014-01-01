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Дом Солнца
Дизайнеры интерьера Voronezh
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Проекты

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    • Детская комната, Дом Солнца Дом Солнца Детская комната в стиле лофт
    Детская комната, Дом Солнца Дом Солнца Детская комната в стиле лофт
    Детская комната, Дом Солнца Дом Солнца Детская комната в стиле лофт
    +3
    Детская комната

    Дом солнца, архитектурно-дизайнерская студия

    Все, что на первый взгляд делается с легкостью - имеет под собой основательный фундамент знаний и опыта. Наша слаженная команда работает именно так: легко, красиво, увлеченно! Мы стремимся создавать комфортное, технологичное, уютное пространство для жизни. Дом для нас - это живой организм и Вы - неотъемлемая его часть, его Душа. Энергоэффективный, экологически чистый и умный дом - наш критерий современного строительства.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Проектирование
    • эко-строительство
    • ландшафтный дизайн
    Награды компании
    Золотая медаль 38-ой межрегиональной специализированной выставки с международным участием, 23-24 апреля 2014,  г. Воронеж
    Адрес
    394068 Voronezh
    Россия
    +7-9204443778 sun8home.ru
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