"Студия АС", выполняет проектирование и создание дизайна жилых и общественных интерьеров: квартир, загородных домов, апартаментов, резиденций, офисов, кафе, клубов, ресторанов, гостиниц.

Гармония, эстетика, функциональность - наша работа в мире дизайна. Мы радуем своим творчествомнаших заказчиков уже более девяти лет. Задача специалистов Студии, сделать ваш дом, квартиру, офис или ночной клуб уютным, стильным и запоминающимся. Вы можете выбрать пакет услуг включающий различные этапы работ: дизайн интерьера, перепланировка и согласование, подбор материалов, отделка, сопровождение.

Наше с Вами сотрудничество начинается с Вашего звонка или вопроса по электронной почте, далее специалисты Студии сделают замер помещения, обсудят с Вами пожелания, подготовят договор и предложение. Мы ценим время наших клиентов и можем выполнить для Вас проект или проконсультировать используя любой удобный способ, независимо от того где бы вы не находились в режиме он-лайн.

Наше душевное спокойствие или смятение, зависят не столько от важнейших событий нашей жизни, сколько от удачного или неприятного для нас сочетания житейских мелочей. Так давайте окружим себя глубоким и уютным интерьером, расставим акценты и уделим внимание тем самым мелочам.