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Студия Аксаны Ситниковой
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Загородный дом 160 м.кв, Студия Аксаны Ситниковой Студия Аксаны Ситниковой Гостиная в стиле минимализм
    Загородный дом 160 м.кв, Студия Аксаны Ситниковой Студия Аксаны Ситниковой Гостиная в стиле минимализм
    Загородный дом 160 м.кв, Студия Аксаны Ситниковой Студия Аксаны Ситниковой Кухня в стиле минимализм
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    Загородный дом 160 м.кв
    Квартира, Студия Аксаны Ситниковой Студия Аксаны Ситниковой Столовая комната в стиле модерн
    Квартира, Студия Аксаны Ситниковой Студия Аксаны Ситниковой Столовая комната в стиле модерн
    Квартира, Студия Аксаны Ситниковой Студия Аксаны Ситниковой Гостиная в стиле модерн
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    Квартира

    "Студия АС", выполняет проектирование и создание дизайна жилых и общественных интерьеров: квартир, загородных домов, апартаментов, резиденций, офисов, кафе, клубов, ресторанов, гостиниц.

      Гармония, эстетика, функциональность - наша работа в мире дизайна. Мы радуем своим творчествомнаших заказчиков уже более девяти лет. Задача специалистов Студии, сделать ваш дом, квартиру, офис или ночной клуб уютным, стильным и запоминающимся. Вы можете выбрать пакет услуг включающий различные этапы работ: дизайн интерьера, перепланировка и согласование, подбор материалов, отделка, сопровождение.

    Наше с Вами сотрудничество начинается с Вашего звонка или вопроса по электронной почте, далее специалисты Студии сделают замер помещения, обсудят с Вами пожелания, подготовят договор и предложение.   Мы ценим время наших клиентов и можем выполнить для Вас проект или проконсультировать используя любой удобный способ, независимо от того где бы вы не находились в режиме он-лайн.

      Наше душевное спокойствие или смятение, зависят не столько от важнейших событий нашей жизни, сколько от удачного или неприятного для нас сочетания житейских мелочей. Так давайте окружим себя глубоким и уютным интерьером, расставим акценты и уделим внимание тем самым мелочам.

    Услуги
    - Перепланировка (изменение старой планировки и создание новой).- согласование – разработка дизйн-проекта.- подбор материалов – авторский надзор.
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург, г. Москва и Петрозаводск
    Адрес
    195000 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9210941747 sas-style.com
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