Best home поможет вам:

— Определиться со стилем и цветовой гаммой будущего интерьера

— Сделать комфортную и функциональную планировку. Извлечь максимум из имеющейся площади, при этом позволить пространству «дышать» и наполнить его светом

— Разработать уникальные функциональные и декоративные решения в интерьере

— Представить будущий интерьер, благодаря 3d визуализации высокого качества

— Легко и оперативно провести ремонтные работы — благодаря профессиональным и подробным рабочим чертежам, выполненным согласно нормативной документации, а также консультированию строителей по текущим вопросам в ходе ремонта

— Подобрать все отделочные материалы, предметы интерьера уникальный декор – легко и в комфортной обстановке, благодаря знанию производителей, технологий, тенденций, материалов и всех новинок в этих областях

— Закончить работы по дизайн-проекту в оговоренные сроки — гонясь не за количеством, а за качеством, уделяя Вашему интерьеру максимальное количество времени и сил