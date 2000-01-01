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Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 12Проекты (12) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Дизайн интерьера квартиры на ул.Композиторов, Best Home Best Home Кухни в эклектичном стиле Серый
    Дизайн интерьера квартиры на ул.Композиторов, Best Home Best Home Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн интерьера квартиры на ул.Композиторов, Best Home Best Home Гостиные в эклектичном стиле Серый
    +17
    Дизайн интерьера квартиры на ул.Композиторов
    Дизайн интерьера коттеджа в пос.Нагорное, Best Home Best Home Столовая комната в скандинавском стиле
    Дизайн интерьера коттеджа в пос.Нагорное, Best Home Best Home Столовая комната в стиле модерн
    Дизайн интерьера коттеджа в пос.Нагорное, Best Home Best Home Столовая комната в стиле минимализм
    +36
    Дизайн интерьера коттеджа в пос.Нагорное
    Светлая классика в Пушкине , Best Home Best Home Гостиная в классическом стиле Белый
    Светлая классика в Пушкине , Best Home Best Home Гостиная в классическом стиле Белый
    Светлая классика в Пушкине , Best Home Best Home Гостиная в классическом стиле
    +20
    Светлая классика в Пушкине
    Студия в стиле лофт в Москве , Best Home Best Home Гостиная в стиле лофт
    Студия в стиле лофт в Москве , Best Home Best Home Ванная в стиле лофт
    Студия в стиле лофт в Москве , Best Home Best Home Ванная в стиле лофт
    +17
    Студия в стиле лофт в Москве
    Дизайн загородного коттеджа в поселке Большая Медведица, Best Home Best Home Гостиная в классическом стиле Серый
    Дизайн загородного коттеджа в поселке Большая Медведица, Best Home Best Home Кухня в стиле модерн
    Дизайн загородного коттеджа в поселке Большая Медведица, Best Home Best Home Гостиная в классическом стиле
    +5
    Дизайн загородного коттеджа в поселке Большая Медведица
    Дизайн интерьера квартиры в ЖК Янила Кантри, Best Home Best Home Кухня в классическом стиле Бежевый
    Дизайн интерьера квартиры в ЖК Янила Кантри, Best Home Best Home Кухня в классическом стиле Бирюзовый
    Дизайн интерьера квартиры в ЖК Янила Кантри, Best Home Best Home Кухня в классическом стиле Коричневый
    +18
    Дизайн интерьера квартиры в ЖК Янила Кантри
    Показать все 12 проекты

    Best home поможет вам:
    — Определиться со стилем и цветовой гаммой будущего интерьера

    — Сделать комфортную и функциональную планировку. Извлечь максимум из имеющейся площади, при этом позволить пространству «дышать» и наполнить его светом

    — Разработать уникальные функциональные и декоративные решения в интерьере

    — Представить будущий интерьер, благодаря 3d визуализации высокого качества

    — Легко и оперативно провести ремонтные работы — благодаря профессиональным и подробным рабочим чертежам, выполненным согласно нормативной документации, а также     консультированию строителей по текущим вопросам в ходе ремонта

    — Подобрать все отделочные материалы, предметы интерьера уникальный декор – легко и в комфортной обстановке, благодаря знанию производителей, технологий, тенденций, материалов и всех новинок в этих областях

    — Закончить работы по дизайн-проекту в оговоренные сроки — гонясь не за количеством, а за качеством, уделяя Вашему интерьеру максимальное количество времени и сил

    Услуги
    • дизайн интерьера квартир
    • домов
    • общественных пространств
    • картины на заказ
    • декорирование
    Регионы обслуживания
    • г. Санкт-Петербург
    • Ленинградская область
    • г. Москва
    Адрес
    198095 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9522358191 best-home.pro

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