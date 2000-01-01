Best home поможет вам:
— Определиться со стилем и цветовой гаммой будущего интерьера
— Сделать комфортную и функциональную планировку. Извлечь максимум из имеющейся площади, при этом позволить пространству «дышать» и наполнить его светом
— Разработать уникальные функциональные и декоративные решения в интерьере
— Представить будущий интерьер, благодаря 3d визуализации высокого качества
— Легко и оперативно провести ремонтные работы — благодаря профессиональным и подробным рабочим чертежам, выполненным согласно нормативной документации, а также консультированию строителей по текущим вопросам в ходе ремонта
— Подобрать все отделочные материалы, предметы интерьера уникальный декор – легко и в комфортной обстановке, благодаря знанию производителей, технологий, тенденций, материалов и всех новинок в этих областях
— Закончить работы по дизайн-проекту в оговоренные сроки — гонясь не за количеством, а за качеством, уделяя Вашему интерьеру максимальное количество времени и сил
- Услуги
- дизайн интерьера квартир
- домов
- общественных пространств
- картины на заказ
- декорирование
- Регионы обслуживания
- г. Санкт-Петербург
- Ленинградская область
- г. Москва
- Адрес
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198095 Санкт-Петербург
Россия
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