Компания

Гепа Нет занимается доставкой и продажей лекарственных средств для лечения гепатита С. Софосбувир, даклатасвир, ледипасвир и велпатасвир по низким ценам, напрямую из Индии с доставкой в любой город России и СНГ. На сайте присутствуют все сертификаты качества и гарантии. Оплата производится только после получения лекарств. Компания гарантирует высокое качество препаратов.