Компания
Гепа Нет занимается доставкой и продажей лекарственных средств для лечения гепатита С. Софосбувир, даклатасвир, ледипасвир и велпатасвир по низким ценам, напрямую из Индии с доставкой в любой город России и СНГ. На сайте присутствуют все сертификаты качества и гарантии. Оплата производится только после получения лекарств. Компания гарантирует высокое качество препаратов.
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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ул. Большая Новодмитровская, 23, стр. 12
127015 Москва
Россия
+7-4952666448 gepa-net.com
Законное владение
Москва,
ул. Большая Новодмитровская, 23, стр. 12