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Гепа Нет
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    • Компания
    Гепа Нет занимается доставкой и продажей лекарственных средств для лечения гепатита С. Софосбувир, даклатасвир, ледипасвир и велпатасвир по низким ценам, напрямую из Индии с доставкой в любой город России и СНГ. На сайте присутствуют все сертификаты качества и гарантии. Оплата производится только после получения лекарств. Компания гарантирует высокое качество препаратов.

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    ул. Большая Новодмитровская, 23, стр. 12
    127015 Москва
    Россия
    +7-4952666448 gepa-net.com
    Законное владение

    Москва,
    ул. Большая Новодмитровская, 23, стр. 12

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