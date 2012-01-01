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Галерея интерьеров <q>Angelica Marzoeva</q>
Архитекторы Москва
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Проекты

Новый проект
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    • Минимализм в деревянном доме, Галерея интерьеров "Angelica Marzoeva" Галерея интерьеров 'Angelica Marzoeva' Гостиная в стиле минимализм
    Минимализм в деревянном доме, Галерея интерьеров "Angelica Marzoeva" Галерея интерьеров 'Angelica Marzoeva' Гостиная в стиле минимализм
    Минимализм в деревянном доме, Галерея интерьеров "Angelica Marzoeva" Галерея интерьеров 'Angelica Marzoeva' Кухня в стиле минимализм
    +18
    Минимализм в деревянном доме
    Вилла в Анапе в стиле минимализм, Галерея интерьеров "Angelica Marzoeva" Галерея интерьеров 'Angelica Marzoeva' Дома в стиле минимализм
    Вилла в Анапе в стиле минимализм, Галерея интерьеров "Angelica Marzoeva" Галерея интерьеров 'Angelica Marzoeva' Гостиная в стиле минимализм
    Вилла в Анапе в стиле минимализм, Галерея интерьеров "Angelica Marzoeva" Галерея интерьеров 'Angelica Marzoeva' Гостиная в стиле минимализм
    +8
    Вилла в Анапе в стиле минимализм

    Член Союза Художников Москвы

    Выпускница знаменитой Государственной Академии им. С. Cтроганова

    Владелец галереи интерьеров «Angelica Marzoeva»

    Основатель компании «Формула Хорошего Дома»

    Услуги
    • архитектура
    • дизайн интерьеров
    • живопись
    • интеллектуальное управление пространством
    Регионы обслуживания
    Москва
    Награды компании
    • ЕВРАЗИЙСКАЯ ПРЕМИЯ.
    • Номинация «Лучший фасад жилого здания 2014 г.».
    • Диплом — 3 место,
    • Участник Первого Всероссийского архитектурного смотра-конкурса «Фасадометрия».
    • Номинация «Лучший фасад жилого здания 2013 г.».
    • Диплом — 2 место, Номинант Международного архитектурного и интерьерного конкурса «Красивые дома 2012. Российский архитектурный салон».
    • Номинация — «Лучшие архитектурные проекты 2012 г.».
    • Номинация — «Лучшие проекты интерьеров 2012 г.».
    • Диплом — 3 место — проект «Вилла в Анапе в стиле минимализм»
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    Адрес
    100000 Москва
    Россия
    angelicamarzoeva.com
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