Член Союза Художников Москвы
Выпускница знаменитой Государственной Академии им. С. Cтроганова
Владелец галереи интерьеров «Angelica Marzoeva»
Основатель компании «Формула Хорошего Дома»
- Услуги
- архитектура
- дизайн интерьеров
- живопись
- интеллектуальное управление пространством
- Регионы обслуживания
- Москва
- Награды компании
- ЕВРАЗИЙСКАЯ ПРЕМИЯ.
- Номинация «Лучший фасад жилого здания 2014 г.».
- Диплом — 3 место,
- Участник Первого Всероссийского архитектурного смотра-конкурса «Фасадометрия».
- Номинация «Лучший фасад жилого здания 2013 г.».
- Диплом — 2 место, Номинант Международного архитектурного и интерьерного конкурса «Красивые дома 2012. Российский архитектурный салон».
- Номинация — «Лучшие архитектурные проекты 2012 г.».
- Номинация — «Лучшие проекты интерьеров 2012 г.».
- Диплом — 3 место — проект «Вилла в Анапе в стиле минимализм»
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- Адрес
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100000 Москва
Россия
angelicamarzoeva.com