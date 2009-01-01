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ToTaste.studio
Дизайнеры интерьера Saint-Petersburg
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Кухня и джинсы, ToTaste.studio ToTaste.studio Кухни в эклектичном стиле Дерево Белый
    Кухня и джинсы, ToTaste.studio ToTaste.studio Кухни в эклектичном стиле Дерево Синий
    Кухня и джинсы, ToTaste.studio ToTaste.studio Кухни в эклектичном стиле
    +15
    Кухня и джинсы
    Квартира в Санкт-Петербурге, ToTaste.studio ToTaste.studio Спальня в колониальном стиле
    Квартира в Санкт-Петербурге, ToTaste.studio ToTaste.studio Спальня в колониальном стиле
    Квартира в Санкт-Петербурге, ToTaste.studio ToTaste.studio Спальня в колониальном стиле
    +6
    Квартира в Санкт-Петербурге
    Студия, ToTaste.studio ToTaste.studio Кухни в эклектичном стиле
    Студия, ToTaste.studio ToTaste.studio Кухни в эклектичном стиле
    Студия, ToTaste.studio ToTaste.studio Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    +4
    Студия
    Комната маленькой принцессы, ToTaste.studio ToTaste.studio Детские комната в эклектичном стиле
    Комната маленькой принцессы, ToTaste.studio ToTaste.studio Детские комната в эклектичном стиле
    Комната маленькой принцессы, ToTaste.studio ToTaste.studio Детские комната в эклектичном стиле
    +19
    Комната маленькой принцессы
    Лофт, ToTaste.studio ToTaste.studio Спальня в стиле лофт
    Лофт, ToTaste.studio ToTaste.studio Спальня в стиле лофт
    Лофт, ToTaste.studio ToTaste.studio Спальня в стиле лофт
    +10
    Лофт
    Квартира для молодоженов, ToTaste.studio ToTaste.studio Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира для молодоженов, ToTaste.studio ToTaste.studio Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира для молодоженов, ToTaste.studio ToTaste.studio Гостиные в эклектичном стиле
    +24
    Квартира для молодоженов

    Дизайн-студия “ToTaste” начала свою работу в 2009 году, и за этот короткий, но ёмкий период наша команда смогла СО ВКУСОМ продемонстрировать свой профессионализм и накопленный раннее опыт, разработав и реализовав архитектурные и дизайн-проекты как жилой, так и коммерческой среды, которые нашли свое отражение на страницах авторитетных зарубежных журналов, посвященных дизайну и архитектуре.

    Сплоченая работа, тяга к новым проектам и личному совершенствованию, позволяет нашим архитекторам, дизайнерам и инженерам отдаваться проекту на все 100% и в итоге получать качественную реализацию всего задуманного. Отказ от типовых решений и шаблонов, которые просто недопустимы в сфере дизайна, помог нам реализовать достаточно смелые и очень вкусные проекты.

    Услуги
    Разработка дизайна интерьеров как жилой так и коммерческой недвижимости.
    Регионы обслуживания
    Moscow Saint-Petersburg
    Адрес
    196105 Saint-Petersburg
    Россия
    +7-9213311160 totaste.design

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