Дизайн-студия “ToTaste” начала свою работу в 2009 году, и за этот короткий, но ёмкий период наша команда смогла СО ВКУСОМ продемонстрировать свой профессионализм и накопленный раннее опыт, разработав и реализовав архитектурные и дизайн-проекты как жилой, так и коммерческой среды, которые нашли свое отражение на страницах авторитетных зарубежных журналов, посвященных дизайну и архитектуре.

Сплоченая работа, тяга к новым проектам и личному совершенствованию, позволяет нашим архитекторам, дизайнерам и инженерам отдаваться проекту на все 100% и в итоге получать качественную реализацию всего задуманного. Отказ от типовых решений и шаблонов, которые просто недопустимы в сфере дизайна, помог нам реализовать достаточно смелые и очень вкусные проекты.