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Сад Жизни
Ландшафтные архитекторы Екатеринбург
Обзор 27Проекты (27) 12Книги идей (12)
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Проекты

Новый проект
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    • Дизайн приусадебного участка в Екатеринбурге, Сад Жизни Сад Жизни Передний двор
    Дизайн приусадебного участка в Екатеринбурге, Сад Жизни Сад Жизни Передний двор
    Дизайн приусадебного участка в Екатеринбурге, Сад Жизни Сад Жизни Передний двор
    +7
    Дизайн приусадебного участка в Екатеринбурге
    Миксбордер на участке в Манушкино, Спб, Сад Жизни Сад Жизни Передний двор
    Миксбордер на участке в Манушкино, Спб, Сад Жизни Сад Жизни Передний двор
    Миксбордер на участке в Манушкино, Спб, Сад Жизни Сад Жизни Передний двор
    +3
    Миксбордер на участке в Манушкино, Спб
    Цветник в палисаднике, Сад Жизни Сад Жизни Сад в классическом стиле
    Цветник в палисаднике, Сад Жизни Сад Жизни Сад в классическом стиле
    Цветник в палисаднике, Сад Жизни Сад Жизни Сад в классическом стиле
    +2
    Цветник в палисаднике
    Ландшафтная визуализация дизайна участка, Сад Жизни Сад Жизни Сад в классическом стиле
    Ландшафтная визуализация дизайна участка, Сад Жизни Сад Жизни Сад в классическом стиле
    Ландшафтная визуализация дизайна участка, Сад Жизни Сад Жизни Сад в классическом стиле
    +8
    Ландшафтная визуализация дизайна участка
    Сад в современном стиле , Сад Жизни Сад Жизни Сад в стиле модерн
    Сад в современном стиле , Сад Жизни Сад Жизни Сад в стиле модерн
    Сад в современном стиле , Сад Жизни Сад Жизни Сад в стиле модерн
    +9
    Сад в современном стиле
    Дизайн частного участка г. Малый Петербург, Сад Жизни Сад Жизни Сад в классическом стиле
    Дизайн частного участка г. Малый Петербург, Сад Жизни Сад Жизни Сад в классическом стиле
    Дизайн частного участка г. Малый Петербург, Сад Жизни Сад Жизни Сад в классическом стиле
    +6
    Дизайн частного участка г. Малый Петербург
    Показать все 27 проекты

     Ландшафтный дизайн приусадебных участков. Ландшафтная 3D визуализация.

    Детальное проектирование цветников, рокариев, альпинариев, миксбордеров, древесно-кустарниковых композиций. 

    Эксклюзивное предложение – 3D визуализация цветочных и древесно-кустарниковых композиций в программе 3Ds max.

    Собственный питомник декоративных растений, которые мы используем в своих проектах.

    Услуги
    • Проектирование земельных участков
    • ландшафтный дизайн
    • ландшафтная 3Dвизуализация. Детальное проектирование цветников
    • 3D визуализация
    Регионы обслуживания
    • РФ
    • Екатеринбург
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Крым
    • Омск
    • Тюмень
    Награды компании
    • ПЕРВОЕ МЕСТО, диплом и золотая медаль, на XV Профессиональном конкурсе ландшафтных архитекторов, дизайнеров и строителей Ландшафт Европа-Азия в номинации Локальная ландшафтная композиция.
    • Диплом ВТОРОЙ СТЕПЕНИ в XIV Профессиональном конкурсе ландшафтных архитекторов, дизайнеров и строителей Ландшафт Европа-Азия в номинации Локальная ландшафтная композиция.
    Адрес
    Амундсена 139
    620016 Екатеринбург
    Россия
    +7-9126889594 www.xn----7sbmjffb3b3a.xn--p1ai
    Законное владение

    Россия, Екатеринбург, 620016, Амундсена 139

    www.сад-жизни.рф

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