Ландшафтный дизайн приусадебных участков. Ландшафтная 3D визуализация.
Детальное проектирование цветников, рокариев, альпинариев, миксбордеров, древесно-кустарниковых композиций.
Эксклюзивное предложение – 3D визуализация цветочных и древесно-кустарниковых композиций в программе 3Ds max.
Собственный питомник декоративных растений, которые мы используем в своих проектах.
- Услуги
- Проектирование земельных участков
- ландшафтный дизайн
- ландшафтная 3Dвизуализация. Детальное проектирование цветников
- 3D визуализация
- Регионы обслуживания
- РФ
- Екатеринбург
- Москва
- Санкт-Петербург
- Крым
- Омск
- Тюмень
- Награды компании
- ПЕРВОЕ МЕСТО, диплом и золотая медаль, на XV Профессиональном конкурсе ландшафтных архитекторов, дизайнеров и строителей
Ландшафт Европа-Азияв номинации Локальная ландшафтная композиция.
- Диплом ВТОРОЙ СТЕПЕНИ в XIV Профессиональном конкурсе ландшафтных архитекторов, дизайнеров и строителей
Ландшафт Европа-Азияв номинации Локальная ландшафтная композиция.
- ПЕРВОЕ МЕСТО, диплом и золотая медаль, на XV Профессиональном конкурсе ландшафтных архитекторов, дизайнеров и строителей
- Адрес
-
Амундсена 139
620016 Екатеринбург
Россия
+7-9126889594 www.xn----7sbmjffb3b3a.xn--p1ai
Законное владение
Россия, Екатеринбург, 620016, Амундсена 139
www.сад-жизни.рф