Ландшафтный дизайн приусадебных участков. Ландшафтная 3D визуализация.

Детальное проектирование цветников, рокариев, альпинариев, миксбордеров, древесно-кустарниковых композиций.

Эксклюзивное предложение – 3D визуализация цветочных и древесно-кустарниковых композиций в программе 3Ds max.

Собственный питомник декоративных растений, которые мы используем в своих проектах.