Компания ArtColor - профессиональный ремонт и отделка квартир и офисов в Москве.

Производим: ремонт и отделку отдельных комнат – гостиной, кабинета, детской, спальни, кухни или санузла; перепланировку; капитальный ремонт всей квартиры «под ключ»; разработку дизайн-проекта; косметический ремонт помещений; остекление балконов. Также выполняем отдельные услуги: замену коммуникаций, профессиональную отделку полов плиткой, устройство теплых полов, укладку ковролина, малярно-штукатурные и электромонтажные работы.

После ремонта наши мастера проводят уборку убирая весь строительный мусор. Понятный договор - никаких скрытых комиссий и непонятных накруток. Гарантия на все виды работ. Выполняем ремонт квартир любой сложности!