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ArtColor
Строители Москва
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    • Компания ArtColor - профессиональный ремонт и отделка квартир и офисов в Москве. 

    Производим: ремонт и отделку отдельных комнат – гостиной, кабинета, детской, спальни, кухни или санузла; перепланировку; капитальный ремонт всей квартиры «под ключ»; разработку дизайн-проекта; косметический ремонт помещений; остекление балконов. Также выполняем отдельные услуги: замену коммуникаций, профессиональную отделку полов плиткой, устройство теплых полов, укладку ковролина, малярно-штукатурные и электромонтажные работы.

    После ремонта наши мастера проводят уборку убирая весь строительный мусор. Понятный договор - никаких скрытых комиссий и непонятных накруток. Гарантия на все виды работ. Выполняем ремонт квартир любой сложности!

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    ул. Профсоюзная, д. 105
    117279 Москва
    Россия
    +7-4954813742 www.realty-remont.ru
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