Мы работаем с различными типами объектов: частные, общественные, бутики, кафе и рестораны, магазины, салоны красоты.
Минимальная площадь проекта от 15м2. Наш спектр предоставляемых услуг — это планировки, экспресс-планировки, узаконивание перепланировок, 3d визуализации. Мы разрабатываем индивидуальные решения для каждого заказчика т к наш авторских подход к проектированию основывается на психологическом дизайне человека. По интерьерному стилю предоставляем, как и современные, классика, модерн так и "свой".
- Услуги
- Разработка дизайна жилых помещений -Разработка технического дизайна -Дизайн общественных интерьеров -Визуализация интерьеров и экстерьеров
- Регионы обслуживания
- Дальневосточный федеральный округ
- Хабаровск
- Адрес
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Тихоокеанская 73, 30
680026 Хабаровск
Россия
+7-9098551818 familycozy.ru
г. Хабаровск, Тихоокеанская 73 , 30 680026