Мы работаем с различными типами объектов: частные, общественные, бутики, кафе и рестораны, магазины, салоны красоты.

Минимальная площадь проекта от 15м2. Наш спектр предоставляемых услуг — это планировки, экспресс-планировки, узаконивание перепланировок, 3d визуализации. Мы разрабатываем индивидуальные решения для каждого заказчика т к наш авторских подход к проектированию основывается на психологическом дизайне человека. По интерьерному стилю предоставляем, как и современные, классика, модерн так и "свой".