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Family Cozy
Дизайнеры Хабаровск
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Коттедж-Сезоны, Family Cozy Family Cozy Ванная комната в стиле минимализм
    Коттедж-Сезоны, Family Cozy Family Cozy Ванная комната в стиле минимализм
    Коттедж-Сезоны, Family Cozy Family Cozy Гостиная в стиле минимализм
    +14
    Коттедж-Сезоны
    Апарт-отель Лофт, Family Cozy Family Cozy Гостиная в стиле лофт
    Апарт-отель Лофт, Family Cozy Family Cozy Гостиная в стиле лофт
    Апарт-отель Лофт, Family Cozy Family Cozy Гостиная в стиле лофт
    +2
    Апарт-отель Лофт
    Офис Аэроновигация г Магадан, Family Cozy Family Cozy Гостиная в стиле минимализм
    Офис Аэроновигация г Магадан, Family Cozy Family Cozy Гостиная в стиле минимализм
    Офис Аэроновигация г Магадан
    Vivo, Family Cozy Family Cozy Гостиная в скандинавском стиле Дерево Белый
    Vivo, Family Cozy Family Cozy Гостиная в скандинавском стиле Дерево Многоцветный
    Vivo, Family Cozy Family Cozy Кухня в скандинавском стиле
    +18
    Vivo

    Мы работаем с различными типами объектов: частные, общественные, бутики, кафе и рестораны, магазины, салоны красоты.

    Минимальная площадь проекта от 15м2. Наш спектр предоставляемых услуг — это планировки, экспресс-планировки, узаконивание перепланировок, 3d визуализации. Мы разрабатываем индивидуальные решения для каждого заказчика т к наш авторских подход к проектированию основывается на психологическом дизайне человека. По интерьерному стилю предоставляем, как и современные, классика, модерн так и "свой".

    Услуги
    Разработка дизайна жилых помещений -Разработка технического дизайна -Дизайн общественных интерьеров -Визуализация интерьеров и экстерьеров
    Регионы обслуживания
    • Дальневосточный федеральный округ
    • Хабаровск
    Адрес
    Тихоокеанская 73, 30
    680026 Хабаровск
    Россия
    +7-9098551818 familycozy.ru
    Законное владение

    г. Хабаровск, Тихоокеанская 73 , 30 680026

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