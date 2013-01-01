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Бюро домашних интерьеров
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 12Проекты (12) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн квартиры 6, Бюро домашних интерьеров Бюро домашних интерьеров Детская комнатa в классическом стиле
    Дизайн квартиры 6, Бюро домашних интерьеров Бюро домашних интерьеров Гостиная в классическом стиле
    Дизайн квартиры 6, Бюро домашних интерьеров Бюро домашних интерьеров Кухня в классическом стиле
    +6
    Дизайн квартиры 6
    Дизайн квартиры 5, Бюро домашних интерьеров Бюро домашних интерьеров Столовая комната в стиле модерн
    Дизайн квартиры 5, Бюро домашних интерьеров Бюро домашних интерьеров Кухня в стиле модерн
    Дизайн квартиры 5, Бюро домашних интерьеров Бюро домашних интерьеров Рабочий кабинет в стиле модерн
    +5
    Дизайн квартиры 5
    Дизайн квартиры 46, Бюро домашних интерьеров Бюро домашних интерьеров Детские комната в эклектичном стиле
    Дизайн квартиры 46, Бюро домашних интерьеров Бюро домашних интерьеров Детские комната в эклектичном стиле
    Дизайн квартиры 46, Бюро домашних интерьеров Бюро домашних интерьеров Гостиные в эклектичном стиле
    +6
    Дизайн квартиры 46
    Дизайн квартиры 45 в современном стиле, Бюро домашних интерьеров Бюро домашних интерьеров Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн квартиры 45 в современном стиле, Бюро домашних интерьеров Бюро домашних интерьеров Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн квартиры 45 в современном стиле, Бюро домашних интерьеров Бюро домашних интерьеров Гостиная в стиле минимализм
    +5
    Дизайн квартиры 45 в современном стиле
    МОДЕРН И АРТ-ДЕКО АПАРТАМЕНТОВ С ВИТРАЖАМИ, Бюро домашних интерьеров Бюро домашних интерьеров Гостиная в стиле модерн
    МОДЕРН И АРТ-ДЕКО АПАРТАМЕНТОВ С ВИТРАЖАМИ, Бюро домашних интерьеров Бюро домашних интерьеров Спа в классическом стиле
    МОДЕРН И АРТ-ДЕКО АПАРТАМЕНТОВ С ВИТРАЖАМИ, Бюро домашних интерьеров Бюро домашних интерьеров Спа в классическом стиле
    +9
    МОДЕРН И АРТ-ДЕКО АПАРТАМЕНТОВ С ВИТРАЖАМИ
    АРТ-ДЕКО И НЕОКЛАССИКА В ОБРАМЛЕНИИ ДВОРЦОВОЙ РОСКОШИ, Бюро домашних интерьеров Бюро домашних интерьеров Гостиная в стиле модерн
    АРТ-ДЕКО И НЕОКЛАССИКА В ОБРАМЛЕНИИ ДВОРЦОВОЙ РОСКОШИ, Бюро домашних интерьеров Бюро домашних интерьеров Спальня в стиле модерн
    АРТ-ДЕКО И НЕОКЛАССИКА В ОБРАМЛЕНИИ ДВОРЦОВОЙ РОСКОШИ, Бюро домашних интерьеров Бюро домашних интерьеров Спальня в стиле модерн
    +9
    АРТ-ДЕКО И НЕОКЛАССИКА В ОБРАМЛЕНИИ ДВОРЦОВОЙ РОСКОШИ
    Показать все 12 проекты

    Основными направлением деятельности нашей компании являются проектирование, воплощение и комплектация интерьера «под ключ». Специалисты нашей компании работают со всеми типами помещений,  используют современные технологии, инструмент и отделочные материалы. Опыт и профессионализм, а также безграничная фантазия делают возможным создавать оригинальные и неповторимые интерьер помещений.

    Одно из главных преимуществ и удобств для наших заказчиков мы видим в возможности предложить Вам реализацию разработанных нашими дизайнерами, архитекторами и декораторами дизайн-проектов силами нашей компании. Кроме проекта интерьера, мы обеспечим Вас качественным ремонтом квартир с авторским сопровождением, подбором отделочных материалов, мебели, светильников, сантехники,  штор, тканей и декоративных элементов интерьера.

    Услуги
    Дизайн интерьера дома квартиры и таунхауса. Дизайн салонов красоты и спа. Дизайн гостиниц и ресторанов
    Регионы обслуживания
    • Москва и Московская обл.
    • Вся Россия
    • СНГ
    Адрес
    пр-т Мира, 102, 13 эт., оф. 1302. Бизнес-центр «Парк Мира»
    129626 Москва
    Россия
    +7-4956455551 www.decoplus.ru
    Законное владение

    129626, Москва, пр-т Мира, 102, Бизнес-центр «Парк Мира», 13 эт., оф. 1302.

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