Основными направлением деятельности нашей компании являются проектирование, воплощение и комплектация интерьера «под ключ». Специалисты нашей компании работают со всеми типами помещений, используют современные технологии, инструмент и отделочные материалы. Опыт и профессионализм, а также безграничная фантазия делают возможным создавать оригинальные и неповторимые интерьер помещений.
Одно из главных преимуществ и удобств для наших заказчиков мы видим в возможности предложить Вам реализацию разработанных нашими дизайнерами, архитекторами и декораторами дизайн-проектов силами нашей компании. Кроме проекта интерьера, мы обеспечим Вас качественным ремонтом квартир с авторским сопровождением, подбором отделочных материалов, мебели, светильников, сантехники, штор, тканей и декоративных элементов интерьера.
- Услуги
- Дизайн интерьера дома квартиры и таунхауса. Дизайн салонов красоты и спа. Дизайн гостиниц и ресторанов
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская обл.
- Вся Россия
- СНГ
- Адрес
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пр-т Мира, 102, 13 эт., оф. 1302. Бизнес-центр «Парк Мира»
129626 Москва
Россия
+7-4956455551 www.decoplus.ru
129626, Москва, пр-т Мира, 102, Бизнес-центр «Парк Мира», 13 эт., оф. 1302.