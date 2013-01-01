Основными направлением деятельности нашей компании являются проектирование, воплощение и комплектация интерьера «под ключ». Специалисты нашей компании работают со всеми типами помещений, используют современные технологии, инструмент и отделочные материалы. Опыт и профессионализм, а также безграничная фантазия делают возможным создавать оригинальные и неповторимые интерьер помещений.

Одно из главных преимуществ и удобств для наших заказчиков мы видим в возможности предложить Вам реализацию разработанных нашими дизайнерами, архитекторами и декораторами дизайн-проектов силами нашей компании. Кроме проекта интерьера, мы обеспечим Вас качественным ремонтом квартир с авторским сопровождением, подбором отделочных материалов, мебели, светильников, сантехники, штор, тканей и декоративных элементов интерьера.