Одна из крупнейших российских студий интерьерного проектирования начинает свою работу в Литве! Дизайн-студия Ольги Кондратовой, которая успешно работает на рынке ремонтных и проектно-конструкторских услуг с 2001 года, представляет свою литовскую дочернюю компанию.

Проект Olga’s Studio — это первый шаг одной из ведущих в России компаний по интерьерному проектированию на пути выхода на международный уровень. Литовская дочерняя компания строит свою деятельность на основе опыта, накопленного базирующейся в Москве студией. В Olga’s Studio работают исключительно высококвалифицированные дизайнеры и архитекторы, которые на примере своего портфолио могут легко доказать собственную состоятельность и умение претворять в жизнь самые неординарные замыслы. Специалисты студии имеют профильное образование, обладают большим опытом работы и неустанно следят за всеми изменениями в мире интерьерного дизайна.