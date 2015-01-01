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Olga’s Studio
Дизайнеры интерьера Vilnius
Обзор 18Проекты (18) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн ресторана в Вильнюсе. Фото 2016, Olga’s Studio Olga’s Studio Столовая комната в классическом стиле Коричневый
    Дизайн ресторана в Вильнюсе. Фото 2016, Olga’s Studio Olga’s Studio Столовая комната в классическом стиле Коричневый
    Дизайн ресторана в Вильнюсе. Фото 2016, Olga’s Studio Olga’s Studio Столовая комната в классическом стиле Коричневый
    +1
    Дизайн ресторана в Вильнюсе. Фото 2016
    Дизайн детской комнаты с присоединенной лоджией, Olga’s Studio Olga’s Studio Детская комнатa в классическом стиле Белый
    Дизайн детской комнаты с присоединенной лоджией
    Кухня-гостиная в стиле арт-деко, Olga’s Studio Olga’s Studio Кухня в классическом стиле Коричневый
    Кухня-гостиная в стиле арт-деко, Olga’s Studio Olga’s Studio Гостиная в классическом стиле Коричневый
    Кухня-гостиная в стиле арт-деко
    ДИЗАЙН ДОМА В СТИЛЕ КАНТРИ. ФОТО И ЭСКИЗЫ ИНТЕРЬЕРОВ, Olga’s Studio Olga’s Studio Кухня в стиле кантри Бежевый
    ДИЗАЙН ДОМА В СТИЛЕ КАНТРИ. ФОТО И ЭСКИЗЫ ИНТЕРЬЕРОВ, Olga’s Studio Olga’s Studio Спальня в стиле кантри Бежевый
    ДИЗАЙН ДОМА В СТИЛЕ КАНТРИ. ФОТО И ЭСКИЗЫ ИНТЕРЬЕРОВ, Olga’s Studio Olga’s Studio Кухня в стиле кантри Бежевый
    +4
    ДИЗАЙН ДОМА В СТИЛЕ КАНТРИ. ФОТО И ЭСКИЗЫ ИНТЕРЬЕРОВ
    СПА салон, в г. Гродно, Беларусь, Olga’s Studio Olga’s Studio Коммерческие помещения
    СПА салон, в г. Гродно, Беларусь, Olga’s Studio Olga’s Studio Коммерческие помещения
    СПА салон, в г. Гродно, Беларусь, Olga’s Studio Olga’s Studio Коммерческие помещения
    +2
    СПА салон, в г. Гродно, Беларусь
    Дизайн 3-комнатной квартиры для семьи, Olga’s Studio Olga’s Studio Детская комнатa в классическом стиле
    Дизайн 3-комнатной квартиры для семьи, Olga’s Studio Olga’s Studio Гостиная в классическом стиле
    Дизайн 3-комнатной квартиры для семьи, Olga’s Studio Olga’s Studio Спальня в классическом стиле
    Дизайн 3-комнатной квартиры для семьи
    Показать все 18 проекты

    Одна из крупнейших российских студий интерьерного проектирования начинает свою работу в Литве! Дизайн-студия Ольги Кондратовой, которая успешно работает на рынке ремонтных и проектно-конструкторских услуг с 2001 года, представляет свою литовскую дочернюю компанию.

    Проект Olga’s Studio — это первый шаг одной из ведущих в России компаний по интерьерному проектированию на пути выхода на международный уровень. Литовская дочерняя компания строит свою деятельность на основе опыта, накопленного базирующейся в Москве студией. В Olga’s Studio работают исключительно высококвалифицированные дизайнеры и архитекторы, которые на примере своего портфолио могут легко доказать собственную состоятельность и умение претворять в жизнь самые неординарные замыслы. Специалисты студии имеют профильное образование, обладают большим опытом работы и неустанно следят за всеми изменениями в мире интерьерного дизайна.

    Услуги
    Дизайн интерьера дома квартиры и таунхауса. Дизайн салонов красоты и спа. Дизайн гостиниц и ресторанов
    Регионы обслуживания
    • Литва
    • СНГ
    • Европейский Союз
    • Vilnius
    Адрес
    Gedimino pr. 28, 802 kab.
    LT-01104 Vilnius
    Литва
    +370-64891777 interior-design.pro/ru
    Законное владение

    Vilnius Lietuvos Respublika LT-01104, Gedimino pr. 28, 802 kab.

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