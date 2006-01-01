Я частный дизайнер интерьеров. Занимаюсь этим с 2006 г. Мое жизненное кредо - "всегда!" Всегда красиво, всегда качественно, всегда интересно! Создавать жизненное пространство для людей - это не просто расстановка необходимой мебели и оборудования, интерьер - это сложная структура, создающаяся с учетом индивидуальных психологических и материальных особенностей каждого. В каждом отдельном случае необходимо эксклюзивное решение пространства, так как все люди разные и для каждого понятие идеального интерьера - свое! Для меня не существует слишком маленьких или слишком больших пространств - с каждым интересно работать. Я стремлюсь довести каждый свой проект до реализации, ибо самое большое удовольствие в моей работе - видеть конечный результат и довольные лица клиентов.
- Услуги
- Дизайн-проект
под ключжилых и коммерческих интерьеров. Выездные консультации и авторский надзор. 3d визуализация.
- Регионы обслуживания
- RU
- Награды компании
- * Выставка-конкурс
Москва глазами молодых2006
- * Конкурс
Инновационное мышление: от идеи до реализации2006 и 2007
- * Конкурс
Kreata2007, 2008 и 2009
- * Конкурс
Дизайн среды ресторана и отеля'2007
- * Конкурс
Русский дизайн2007
- * Конкурс Russian Art week 2008
- * Выставка-конкурс
- Адрес
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00000 Москва
Россия
+7-9096916600 www.jldesign.ru