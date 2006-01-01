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JLDesign
Дизайнеры интерьера Москва
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    • Я частный дизайнер интерьеров. Занимаюсь этим с 2006 г. Мое жизненное кредо - "всегда!" Всегда красиво, всегда качественно, всегда интересно! Создавать жизненное пространство для людей - это не просто расстановка необходимой мебели и оборудования, интерьер - это сложная структура, создающаяся с учетом индивидуальных психологических и материальных особенностей каждого. В каждом отдельном случае необходимо эксклюзивное решение пространства, так как все люди разные и для каждого понятие идеального интерьера - свое! Для меня не существует слишком маленьких или слишком больших пространств - с каждым интересно работать. Я стремлюсь довести каждый свой проект до реализации, ибо самое большое удовольствие в моей работе - видеть конечный результат и довольные лица клиентов.

    Услуги
    Дизайн-проект под ключ жилых и коммерческих интерьеров. Выездные консультации и авторский надзор. 3d визуализация.
    Регионы обслуживания
    RU
    Награды компании
    • * Выставка-конкурс Москва глазами молодых 2006 
    • * Конкурс Инновационное мышление: от идеи до реализации 2006 и 2007 
    • * Конкурс Kreata 2007, 2008 и 2009 
    • * Конкурс Дизайн среды ресторана и отеля'2007 
    • * Конкурс Русский дизайн2007 
    • * Конкурс Russian Art week 2008
    Адрес
    00000 Москва
    Россия
    +7-9096916600 www.jldesign.ru
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