Я частный дизайнер интерьеров. Занимаюсь этим с 2006 г. Мое жизненное кредо - "всегда!" Всегда красиво, всегда качественно, всегда интересно! Создавать жизненное пространство для людей - это не просто расстановка необходимой мебели и оборудования, интерьер - это сложная структура, создающаяся с учетом индивидуальных психологических и материальных особенностей каждого. В каждом отдельном случае необходимо эксклюзивное решение пространства, так как все люди разные и для каждого понятие идеального интерьера - свое! Для меня не существует слишком маленьких или слишком больших пространств - с каждым интересно работать. Я стремлюсь довести каждый свой проект до реализации, ибо самое большое удовольствие в моей работе - видеть конечный результат и довольные лица клиентов.