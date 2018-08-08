Группа компаний ANTICA - это результат нашего многолетнего пути к цели.

GLOBAL INTERIOR - выставочный салон на Гаванской 2/97, в который мы свозим отовсюду все самые необычные образцы материалов и реализуем свои собственные идеи для оформления интерьеров. Здесь всегда царит атмосфера интерьера.

ANTICA STONE WORKS – обработка натурального и искусственного камня, гидроабразивная резка (Water Jet), монтаж и реставрация изделий, продажа камня, а также разработка проектов и осуществление авторского надзора.

ANTICA MOSAIC – изготовление панно из мозаики, как роботизированным способом, так и при помощи опытных мастеров.

ANTICA CERAMICA - плитка, мозаика и керамический гранит.

Многолетний комплексный опыт работы над самыми сложными и эксклюзивными объектами на территории не только России, но и Европы, позволил нам собрать команду профессионалов, глубоко понимающих весь процесс и особенности работы с натуральным и искусственным камнем, мозаикой, керамической плиткой и керамогранитом. Широкий спектр услуг, который мы предоставляем, и новейшее оборудование, которым мы владеем, позволяют воплотить в жизнь любую Вашу идею. Для нас нет ничего невозможного! Обратившись к нам, Вы получите беспрецедентное качество, доступные цены, внимание к деталям и разумные сроки выполнения работ.Специально для Вас мы открыли новый салон Global Interior.

Будем рады видеть Вас по адресу: 199106, Санкт-Петербург, ул. Гаванская, д. 2/97. Получить консультацию по интересующим вопросам Вы можете, позвонив нам по телефонам +7 (921) 429-28-10 и +7 (812) 646-73-77 Кирилл, написав на почту: kirill@leal-group.ru