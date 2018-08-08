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ООО <q>GLOBAL INTERIOR</q>
Строительные материалы Санкт-Петербург
Обзор 4Проекты (4) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Камень , ООО "GLOBAL INTERIOR" ООО 'GLOBAL INTERIOR' Стены и пол в классическом стиле Камень Многоцветный
    Камень , ООО "GLOBAL INTERIOR" ООО 'GLOBAL INTERIOR' Ванная в классическом стиле Камень Белый
    Камень , ООО "GLOBAL INTERIOR" ООО 'GLOBAL INTERIOR' Гостиная в классическом стиле Камень Многоцветный
    +4
    Камень
    Бассейн Кипр, ООО "GLOBAL INTERIOR" ООО 'GLOBAL INTERIOR' Конференц-центры в средиземноморском стиле Стекло Многоцветный
    Бассейн Кипр, ООО "GLOBAL INTERIOR" ООО 'GLOBAL INTERIOR' Конференц-центры в средиземноморском стиле Стекло Многоцветный
    Бассейн Кипр, ООО "GLOBAL INTERIOR" ООО 'GLOBAL INTERIOR' Конференц-центры в средиземноморском стиле Стекло Многоцветный
    +1
    Бассейн Кипр
    Санузел в Санкт-Петеребурге, ООО "GLOBAL INTERIOR" ООО 'GLOBAL INTERIOR' Ванная комната в стиле модерн Камень Многоцветный
    Санузел в Санкт-Петеребурге, ООО "GLOBAL INTERIOR" ООО 'GLOBAL INTERIOR' Ванная комната в стиле модерн Камень Многоцветный
    Санузел в Санкт-Петеребурге, ООО "GLOBAL INTERIOR" ООО 'GLOBAL INTERIOR' Ванная комната в стиле модерн Камень Многоцветный
    +3
    Санузел в Санкт-Петеребурге
    Бассейн , ООО "GLOBAL INTERIOR" ООО 'GLOBAL INTERIOR' Переливные бассейны Стекло Многоцветный
    Бассейн , ООО "GLOBAL INTERIOR" ООО 'GLOBAL INTERIOR' Переливные бассейны Стекло Многоцветный
    Бассейн , ООО "GLOBAL INTERIOR" ООО 'GLOBAL INTERIOR' Переливные бассейны Стекло Многоцветный
    +1
    Бассейн

    Группа компаний ANTICA - это результат нашего многолетнего пути к цели.

    GLOBAL INTERIOR - выставочный салон на Гаванской 2/97, в который мы свозим отовсюду все самые необычные образцы материалов и реализуем свои собственные идеи для оформления интерьеров. Здесь всегда царит атмосфера интерьера.

    ANTICA STONE WORKS – обработка натурального и искусственного камня, гидроабразивная резка (Water Jet), монтаж и реставрация изделий, продажа камня, а также разработка проектов и осуществление авторского надзора.

    ANTICA MOSAIC – изготовление панно из мозаики, как роботизированным способом, так и при помощи опытных мастеров. 

    ANTICA CERAMICA - плитка, мозаика и керамический гранит.

    Многолетний комплексный опыт работы над самыми сложными и эксклюзивными объектами на территории не только России, но и Европы, позволил нам собрать команду профессионалов, глубоко понимающих весь процесс и особенности работы с натуральным и искусственным камнем, мозаикой, керамической плиткой и керамогранитом. Широкий спектр услуг, который мы предоставляем, и новейшее оборудование, которым мы владеем, позволяют воплотить в жизнь любую Вашу идею. Для нас нет ничего невозможного! Обратившись к нам, Вы получите беспрецедентное качество, доступные цены, внимание к деталям и разумные сроки выполнения работ.Специально для Вас мы открыли новый салон Global Interior.

    Будем рады видеть Вас по адресу: 199106, Санкт-Петербург, ул. Гаванская, д. 2/97. Получить консультацию по интересующим вопросам Вы можете, позвонив нам по телефонам +7 (921) 429-28-10 и +7 (812) 646-73-77 Кирилл, написав на почту: kirill@leal-group.ru

    Услуги
    • Изготовление панно из мозаики
    • обработка натурального и искусственного камня
    • гидроабразивная резка (Water Jet)
    • монтаж и реставрация изделий
    • подбор
    • продажа и поставка
    • камня
    • керамической плитки
    • мозаики и керамического гранита
    • разработка проектов и осуществление авторского надзора.
    • Показать все 10 услуги
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург, Россия и Европа
    Адрес
    ул. Гаванской д. 2/97
    199106 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9214292810 www.antica-group.ru
    Законное владение

    194354, Санкт-Петербург, ул. Есенина, д.1, к. 1, пом.88-Н

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