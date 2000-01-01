Магазин МногоСна специализируется на товарах для сна и спальни. В каталоге представлено более 2000 моделей матрасов взрослых и для детей, а также кровати, диваны, ортопедические основания. Ассортимент матрасов представлен от бюджетных до примиум изделий из натуральных материалов и технологичных комплектующих в дорогих чехлах с пышной стежкой. Среди необходимых аксессуаров в наличии наматрасники, подушки, одеяла, постельное белье. Прямое сотрудничество с фабриками позволяет работать без наценок и обеспечивать быструю транспортировку. Дополнительно предлагается изготовление модели на заказ без предоплаты. Заказы, размещенные до 16:00 через сайт или по телефону, имеют минимальный срок оформления и доставки по Москве и области.