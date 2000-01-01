Магазин МногоСна специализируется на товарах для сна и спальни. В каталоге представлено более 2000 моделей матрасов взрослых и для детей, а также кровати, диваны, ортопедические основания. Ассортимент матрасов представлен от бюджетных до примиум изделий из натуральных материалов и технологичных комплектующих в дорогих чехлах с пышной стежкой. Среди необходимых аксессуаров в наличии наматрасники, подушки, одеяла, постельное белье. Прямое сотрудничество с фабриками позволяет работать без наценок и обеспечивать быструю транспортировку. Дополнительно предлагается изготовление модели на заказ без предоплаты. Заказы, размещенные до 16:00 через сайт или по телефону, имеют минимальный срок оформления и доставки по Москве и области.
- Услуги
- продажа ортопедических матрасов для взрослых и детей
- кроватей из массива дерева
- МДФ
- экокожи
- наматрасники
- подушки
- одеяла
- Регионы обслуживания
- Москва, Санкт-Петербург и Россия
- Адрес
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Ленинградский проспект, 80к66
125057 Москва
Россия
+7-4952780891 матрас-купить-недорого.рф
Организация: ООО «Винзор»
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Телефон: +7(495)278-08-91
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