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МногоСна – магазин ортопедических матрасов, мебели для спальни, аксессуаров для сна
Мебель и аксессуары Москва
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    Магазин МногоСна специализируется на товарах для сна и спальни. В каталоге представлено более 2000 моделей матрасов взрослых и для детей, а также кровати, диваны, ортопедические основания. Ассортимент матрасов представлен от бюджетных до примиум изделий из натуральных материалов и технологичных комплектующих в дорогих чехлах с пышной стежкой. Среди необходимых аксессуаров в наличии наматрасники, подушки, одеяла, постельное белье. Прямое сотрудничество с фабриками позволяет работать без наценок и обеспечивать быструю транспортировку. Дополнительно предлагается изготовление модели на заказ без предоплаты. Заказы, размещенные до 16:00 через сайт или по телефону, имеют минимальный срок оформления и доставки по Москве и области.

    Услуги
    • продажа ортопедических матрасов для взрослых и детей
    • кроватей из массива дерева
    • МДФ
    • экокожи
    • наматрасники
    • подушки
    • одеяла
    Регионы обслуживания
    Москва, Санкт-Петербург и Россия
    Адрес
    Ленинградский проспект, 80к66
    125057 Москва
    Россия
    +7-4952780891 матрас-купить-недорого.рф
    Законное владение

    Организация: ООО «Винзор» 

    ИНН 7717733653  КПП 771701001  ОГРН 1127746728295  Юридический адрес: 129164, Москва, ул.

    Маломосковская, д. 21, корп. 4  Наименование банка: АО "АЛЬФА-БАНК"  БИК 044525593  р/с 40702810602570001893  к/с 30101810200000000593

    Телефон: +7(495)278-08-91

    E-Mail: sales@mnogosna.ru

    Отзыв

    Роман Ефремов Роман Ефремов
    На сайт интернет-магазина много сна попал, когда искал статьи про то, как выбрать матрас. Ну и оформил заказ естественно здесь же, благо выбор просто невероятный)) все популярные производители и модели в одном месте, плюс еще скидки и подарки) Вместе с матрасом, как и обещали, прислали в подарок 2 подушки. Спать на них - просто прелесть, погружаешься в сон буквально за несколько минут.
    почти 3 года назад
    Дата проекта: Май 2019
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