Я молодой дизайнер,который очень,очень и очень активно развивается в этой сфере. Все свои работы я делаю такими,будто создавал их для себя. Тем более я привык к уюту и это видно в каждой моей работе. Изначально моим замыслом было создавать проекты сверх-вместительными. Далее, проанализировав свои работы, я стал экспериментировать с разными стилями .
Страничка будет постепенно обновляться :)
Я всегда открыт для нового и жажду смелых экспериментов !
- Услуги
- Дизайн интерьера
- дизайнерская мебель
- художественное оформление
- роспись.
- Регионы обслуживания
- г. Москва
- Москва и Московская обл.
- Москва
- Адрес
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111672 Москва
Россия
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