Я молодой дизайнер,который очень,очень и очень активно развивается в этой сфере. Все свои работы я делаю такими,будто создавал их для себя. Тем более я привык к уюту и это видно в каждой моей работе. Изначально моим замыслом было создавать проекты сверх-вместительными. Далее, проанализировав свои работы, я стал экспериментировать с разными стилями .

Страничка будет постепенно обновляться :)

Я всегда открыт для нового и жажду смелых экспериментов !