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Nada-Design Студия дизайна.
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 4Проекты (4) 4Книги идей (4)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Уютная спальня в восточном стиле, Nada-Design Студия дизайна. Nada-Design Студия дизайна. Спальня в азиатском стиле
    Уютная спальня в восточном стиле, Nada-Design Студия дизайна. Nada-Design Студия дизайна. Спальня в азиатском стиле
    Уютная спальня в восточном стиле, Nada-Design Студия дизайна. Nada-Design Студия дизайна. Спальня в азиатском стиле
    Уютная спальня в восточном стиле
    Спальня молодожёнов , Nada-Design Студия дизайна. Nada-Design Студия дизайна. Спальня в стиле модерн
    Спальня молодожёнов , Nada-Design Студия дизайна. Nada-Design Студия дизайна. Спальня в стиле модерн
    Спальня молодожёнов , Nada-Design Студия дизайна. Nada-Design Студия дизайна. Спальня в стиле модерн
    +1
    Спальня молодожёнов
    Комната для двух подростков, Nada-Design Студия дизайна. Nada-Design Студия дизайна. Детская комнатa в средиземноморском стиле
    Комната для двух подростков, Nada-Design Студия дизайна. Nada-Design Студия дизайна. Детская комнатa в средиземноморском стиле
    Комната для двух подростков, Nada-Design Студия дизайна. Nada-Design Студия дизайна. Детская комнатa в средиземноморском стиле
    +1
    Комната для двух подростков
    Обложки в разных стилях, Nada-Design Студия дизайна. Nada-Design Студия дизайна. Гостиная в стиле лофт
    Обложки в разных стилях, Nada-Design Студия дизайна. Nada-Design Студия дизайна. Спальня в стиле минимализм
    Обложки в разных стилях, Nada-Design Студия дизайна. Nada-Design Студия дизайна. Столовая комната в эклектичном стиле
    +1
    Обложки в разных стилях

    Я молодой дизайнер,который очень,очень и очень активно развивается в этой сфере. Все свои работы я делаю такими,будто создавал их для себя. Тем более я привык к уюту и это видно в каждой моей работе.  Изначально моим замыслом было создавать проекты сверх-вместительными. Далее, проанализировав свои работы,  я стал экспериментировать с разными стилями . 

    Страничка будет постепенно обновляться :)

    Я всегда открыт для нового и  жажду смелых экспериментов !

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • дизайнерская мебель
    • художественное оформление
    • роспись.
    Регионы обслуживания
    • г. Москва
    • Москва и Московская обл.
    • Москва
    Адрес
    111672 Москва
    Россия
    +7-9267815693 nada-design.org
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