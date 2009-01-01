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Дизайнстудия I M E N N O
Дизайнеры интерьера Волгоград
Обзор 9Проекты (9) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Интерьер/г.Волгоград/пр.Жукова,5/51м2, Дизайнстудия I M E N N O Дизайнстудия I M E N N O Гостиная в стиле минимализм
    Интерьер/г.Волгоград/пр.Жукова,5/51м2, Дизайнстудия I M E N N O Дизайнстудия I M E N N O Гостиная в стиле минимализм
    Интерьер/г.Волгоград/пр.Жукова,5/51м2, Дизайнстудия I M E N N O Дизайнстудия I M E N N O Гостиная в стиле минимализм
    +8
    Интерьер/г.Волгоград/пр.Жукова,5/51м2
    Интерьер/Волгоград/пос.Микоян/400м2, Дизайнстудия I M E N N O Дизайнстудия I M E N N O Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Интерьер/Волгоград/пос.Микоян/400м2, Дизайнстудия I M E N N O Дизайнстудия I M E N N O Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Интерьер/Волгоград/пос.Микоян/400м2, Дизайнстудия I M E N N O Дизайнстудия I M E N N O Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +5
    Интерьер/Волгоград/пос.Микоян/400м2
    Интерьер/Волгоград/пос.Микоян/400м2, Дизайнстудия I M E N N O Дизайнстудия I M E N N O Кухня в классическом стиле
    Интерьер/Волгоград/пос.Микоян/400м2, Дизайнстудия I M E N N O Дизайнстудия I M E N N O Кухня в классическом стиле
    Интерьер/Волгоград/пос.Микоян/400м2, Дизайнстудия I M E N N O Дизайнстудия I M E N N O Кухня в классическом стиле
    +2
    Интерьер/Волгоград/пос.Микоян/400м2
    Интерьер/Волгоград/пос.Микоян/400м2, Дизайнстудия I M E N N O Дизайнстудия I M E N N O Зимний сад в классическом стиле
    Интерьер/Волгоград/пос.Микоян/400м2, Дизайнстудия I M E N N O Дизайнстудия I M E N N O Зимний сад в классическом стиле
    Интерьер/Волгоград/пос.Микоян/400м2, Дизайнстудия I M E N N O Дизайнстудия I M E N N O Зимний сад в классическом стиле
    +2
    Интерьер/Волгоград/пос.Микоян/400м2
    Интерьер/Волгоград/ул.Селенгинская,16/70м, Дизайнстудия I M E N N O Дизайнстудия I M E N N O Ванная в стиле лофт
    Интерьер/Волгоград/ул.Селенгинская,16/70м, Дизайнстудия I M E N N O Дизайнстудия I M E N N O Ванная в стиле лофт
    Интерьер/Волгоград/ул.Селенгинская,16/70м, Дизайнстудия I M E N N O Дизайнстудия I M E N N O Ванная в стиле лофт
    +1
    Интерьер/Волгоград/ул.Селенгинская,16/70м
    Интерьер/Волгоград/ул.Селенгинская,16/70м, Дизайнстудия I M E N N O Дизайнстудия I M E N N O Спальня в стиле лофт
    Интерьер/Волгоград/ул.Селенгинская,16/70м, Дизайнстудия I M E N N O Дизайнстудия I M E N N O Спальня в стиле лофт
    Интерьер/Волгоград/ул.Селенгинская,16/70м, Дизайнстудия I M E N N O Дизайнстудия I M E N N O Спальня в стиле лофт
    +3
    Интерьер/Волгоград/ул.Селенгинская,16/70м
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    I M E N N O - студия дизайна интерьера и архитектуры,осуществляющая свою активную проектную деятельность с 2009 года.Наша студия выполняет заказы в самых разных сферах, от создания интерьеров жилых и общественных пространств, архитектурного проектирования частных домов до тематических праздничных декораций.Главными принципами в работе является: тонко чувствовать клиента и оперативно трансформировать его пожелания, в целостное функционально и эстетически аргументированное интерьерное или экстерьерное решение.

    Адрес
    НАБЕРЕЖНАЯ 62-Й АРМИИ, Д. 6
    400001 Волгоград
    Россия
    +7-9195426319 studioimenno.ru

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