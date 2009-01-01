Какой пол подходит для ванной комнаты?

Вы затеяли долгожданный ремонт в ванной и уже видите в своих мечтах новую, стильную и современную ванную комнату? При всем разнообразии материалов, цветов и фактур не стоит забывать, что кроме внешнего вида к напольному покрытию в…

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