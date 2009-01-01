I M E N N O - студия дизайна интерьера и архитектуры,осуществляющая свою активную проектную деятельность с 2009 года.Наша студия выполняет заказы в самых разных сферах, от создания интерьеров жилых и общественных пространств, архитектурного проектирования частных домов до тематических праздничных декораций.Главными принципами в работе является: тонко чувствовать клиента и оперативно трансформировать его пожелания, в целостное функционально и эстетически аргументированное интерьерное или экстерьерное решение.
- Адрес
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НАБЕРЕЖНАЯ 62-Й АРМИИ, Д. 6
400001 Волгоград
Россия
+7-9195426319 studioimenno.ru