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Дизайн-бюро «Линия стиля»
Дизайнеры интерьера Волгоград
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
Отзыв (4)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн-проект квартиры «Снегири», Дизайн-бюро «Линия стиля» Дизайн-бюро «Линия стиля» Детская комнатa в классическом стиле
    Дизайн-проект квартиры «Снегири», Дизайн-бюро «Линия стиля» Дизайн-бюро «Линия стиля» Детская комнатa в классическом стиле
    Дизайн-проект квартиры «Снегири», Дизайн-бюро «Линия стиля» Дизайн-бюро «Линия стиля» Спальня в классическом стиле
    +21
    Дизайн-проект квартиры «Снегири»
    Дизайн-проект квартиры «Современная усадьба», Дизайн-бюро «Линия стиля» Дизайн-бюро «Линия стиля» Гостиная в стиле модерн Серый
    Дизайн-проект квартиры «Современная усадьба», Дизайн-бюро «Линия стиля» Дизайн-бюро «Линия стиля» Гостиная в стиле модерн Бирюзовый
    Дизайн-проект квартиры «Современная усадьба», Дизайн-бюро «Линия стиля» Дизайн-бюро «Линия стиля» Гостиная в стиле модерн Бирюзовый
    +10
    Дизайн-проект квартиры «Современная усадьба»
    Дизайн-проект «Добрая старая классика», Дизайн-бюро «Линия стиля» Дизайн-бюро «Линия стиля» Детская комнатa в классическом стиле Коричневый
    Дизайн-проект «Добрая старая классика», Дизайн-бюро «Линия стиля» Дизайн-бюро «Линия стиля» Детская комнатa в классическом стиле Коричневый
    Дизайн-проект «Добрая старая классика», Дизайн-бюро «Линия стиля» Дизайн-бюро «Линия стиля» Детская комнатa в классическом стиле Коричневый
    +7
    Дизайн-проект «Добрая старая классика»
    Дизайн-проект квартиры «Уютный хай-тек», Дизайн-бюро «Линия стиля» Дизайн-бюро «Линия стиля» Гостиная в стиле модерн Серый
    Дизайн-проект квартиры «Уютный хай-тек», Дизайн-бюро «Линия стиля» Дизайн-бюро «Линия стиля» Столовая комната в стиле модерн Серый
    Дизайн-проект квартиры «Уютный хай-тек», Дизайн-бюро «Линия стиля» Дизайн-бюро «Линия стиля» Кухня в стиле модерн Серый
    +6
    Дизайн-проект квартиры «Уютный хай-тек»
    Двухкомнатная квартира с характером, Дизайн-бюро «Линия стиля» Дизайн-бюро «Линия стиля» Гостиная в стиле модерн Белый
    Двухкомнатная квартира с характером, Дизайн-бюро «Линия стиля» Дизайн-бюро «Линия стиля» Кухня в стиле модерн Оранжевый
    Двухкомнатная квартира с характером, Дизайн-бюро «Линия стиля» Дизайн-бюро «Линия стиля» Спальня в стиле модерн Синий
    +2
    Двухкомнатная квартира с характером
    Четыре образа спальни, Дизайн-бюро «Линия стиля» Дизайн-бюро «Линия стиля» Спальня в стиле модерн
    Четыре образа спальни, Дизайн-бюро «Линия стиля» Дизайн-бюро «Линия стиля» Спальня в стиле модерн
    Четыре образа спальни, Дизайн-бюро «Линия стиля» Дизайн-бюро «Линия стиля» Спальня в стиле модерн
    +5
    Четыре образа спальни
    Показать все 7 проекты

    Разработка дизайн-проектов со всеми сопутствующими рабочими чертежами для ремонта квартир, коттеджей, общественных зданий, офисов, магазинов, бутиков, кафе, салонов красоты. Перепланировка квартир и домов. Авторский надзор. Консультации.

    Чувствуем Вас. Отражаем в дизайне.

    • 10 лет на рынке дизайнерских услуг. Мы научились чувствовать каждого. • 2 разных взгляда. 2 разных дизайнера. Одно верное решение. • Подбор материалов. Демонстрация материалов. Наглядность идей. • Мы делаем Ваш комфорт красивым. Вы уверены в результате.

    Услуги
    Дизайн интерьера. Перепланировка. Авторский надзор. Консультации.
    Регионы обслуживания
    Волгоград и Волгоградская обл.
    Адрес
    проспект им. Ленина, 88
    400005 Волгоград
    Россия
    +7-9093911737 linstyle.ru

    Отзыв

    Viacheslav Varenia
    "Линия стиля", спасибо вам за оперативные и главное доходчивые удаленные консультации по дизайну интерьеров.
    больше 6 лет назад
    Сергей Ши
    Студия дизайна интерьеров. Работают в среднем и премиум классе. Выезжают на объект к клиенту сами. Выполняют работы по договору. Для иногородних предоставляют пакет услуг через интернет. Предлагают массу вариантов по стилевому оформлению, исходя из желаний заказчика. Есть система скидок.
    почти 6 лет назад
    Сергей Мерзликин
    Добрый день! "Линия стиля" готовила дизайн-проект моей квартиры. Предлагали очень много вариантов, исходя из моих потребностей, возможностей и желаемого результата. Тонко прочувствовали и поняли то, что я хотел получить "на выходе". Не просто расставить мебель, разместить цветочки, а реализовать те эмоции и чувства, которые хочет испытывать находящийся в этой квартире. Не смотря на то, что мои взгляды на конечный результат несколько раз менялись по мере реализации проекта, сотрудники, тем не менее, относились с пониманием, для них было важно, чтобы конечный результат меня радовал. Помогали и сопровождали на всех этапах. Результат: каждое утро просыпаюсь и испытываю именно те эмоции, которые хотел, испытываю состояние гармонии, и конечно, вспоминаю добрым словом Профессионалов "Линии стиля".
    больше 2 лет назад
    Показать все отзывы – 4
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