Разработка дизайн-проектов со всеми сопутствующими рабочими чертежами для ремонта квартир, коттеджей, общественных зданий, офисов, магазинов, бутиков, кафе, салонов красоты. Перепланировка квартир и домов. Авторский надзор. Консультации.
Чувствуем Вас. Отражаем в дизайне.
• 10 лет на рынке дизайнерских услуг. Мы научились чувствовать каждого. • 2 разных взгляда. 2 разных дизайнера. Одно верное решение. • Подбор материалов. Демонстрация материалов. Наглядность идей. • Мы делаем Ваш комфорт красивым. Вы уверены в результате.
- Услуги
- Дизайн интерьера. Перепланировка. Авторский надзор. Консультации.
- Регионы обслуживания
- Волгоград и Волгоградская обл.
- Адрес
-
проспект им. Ленина, 88
400005 Волгоград
Россия
+7-9093911737 linstyle.ru