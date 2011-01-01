«M1Design» - жилые и общественные интерьеры.
Фирма существует с 2011 года и активно развивается. Основная география объектов - город Тюмень и север Тюменской области. Главная задача - индивидуальность в пространстве. Каждый интерьер не только основывается на функциональности и грамотной организации, но и идеально подходит для конкретного человека или семьи.
Наша профессия уже давно стала образом жизни!
- Услуги
- дизайн жилых и общественных интерьеров
- Регионы обслуживания
- РФ и Тюмень
- Адрес
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625007 Тюмень
Россия
+7-3452387403 vk.com/m1design
Россия, г.Тюмень, ул.Одесская 9, оф.912.