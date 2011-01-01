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M1Design
Дизайнеры интерьера Тюмень
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • Дом у озера, M1Design M1Design Тренажерный зал в стиле модерн
    Дом у озера, M1Design M1Design Ванная комната в стиле модерн
    Дом у озера, M1Design M1Design Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    +25
    Дом у озера

    «M1Design» - жилые и общественные интерьеры. 

    Фирма существует с 2011 года и активно развивается. Основная география объектов - город Тюмень и север Тюменской области. Главная задача - индивидуальность в пространстве. Каждый интерьер не только основывается на функциональности и грамотной организации, но и идеально подходит для конкретного человека или семьи.

    Наша профессия уже давно стала образом жизни!

    Услуги
    дизайн жилых и общественных интерьеров
    Регионы обслуживания
    РФ и Тюмень
    Адрес
    625007 Тюмень
    Россия
    +7-3452387403 vk.com/m1design
    Законное владение

    Россия, г.Тюмень, ул.Одесская 9, оф.912.

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