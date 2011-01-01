«M1Design» - жилые и общественные интерьеры.

Фирма существует с 2011 года и активно развивается. Основная география объектов - город Тюмень и север Тюменской области. Главная задача - индивидуальность в пространстве. Каждый интерьер не только основывается на функциональности и грамотной организации, но и идеально подходит для конкретного человека или семьи.

Наша профессия уже давно стала образом жизни!