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Скайдом
Архитекторы Москва
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
Отзыв (6)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Скай 10,5 в Малиновке , Скайдом Скайдом Дома в эклектичном стиле Дерево
    Скай 10,5 в Малиновке , Скайдом Скайдом Гостиные в эклектичном стиле
    Скай 10,5 в Малиновке , Скайдом Скайдом Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    +3
    Скай 10,5 в Малиновке
    Скай 10,5 в Архангельском, Скайдом Скайдом Деревянные дома
    Скай 10,5 в Архангельском, Скайдом Скайдом Гостиная в стиле минимализм
    Скай 10,5 в Архангельском, Скайдом Скайдом Окна и двери в стиле лофт
    +5
    Скай 10,5 в Архангельском

    Компания «Скайдом» на рынке с 2013 года. Мы являемся первопроходцами в строительстве купольного домостроения. За это время реализовано более 70 домов. Продукция прошла сертификацию в странах ЕС, благодаря чему компания строит дома не только на территории России, но и за рубежом. Разработали уникальную программу по расчету сферических конструкций.

    Услуги
    • Строительство
    • архитектурное проектирование
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Нижняя Сыромятническая ул., д.10
    105120 Москва
    Россия
    +7-4957263755 skydome.pro
    Законное владение

    РФ, Москва, ArtPlay, Нижняя Сыромятническая ул., д.10

    Отзыв

    Димитрий Никитин
    Очень вкусная реклама, дорогой проект и 0 контроля. Решать проблемы не хотят (рабочих нет, давайте за 0,5% от цены дома решим вопрос). На переговоры присылают актеров. В доме куча косяков которые теперь исправляем сами.
    4 месяца назад
    Vladimir Simonov
    больше 2 лет назад
    Simon Kuklin
    больше 2 лет назад
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