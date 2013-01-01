Компания «Скайдом» на рынке с 2013 года. Мы являемся первопроходцами в строительстве купольного домостроения. За это время реализовано более 70 домов. Продукция прошла сертификацию в странах ЕС, благодаря чему компания строит дома не только на территории России, но и за рубежом. Разработали уникальную программу по расчету сферических конструкций.