Компания «Скайдом» на рынке с 2013 года. Мы являемся первопроходцами в строительстве купольного домостроения. За это время реализовано более 70 домов. Продукция прошла сертификацию в странах ЕС, благодаря чему компания строит дома не только на территории России, но и за рубежом. Разработали уникальную программу по расчету сферических конструкций.
- Услуги
- Строительство
- архитектурное проектирование
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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Нижняя Сыромятническая ул., д.10
105120 Москва
Россия
+7-4957263755 skydome.pro
Законное владение
РФ, Москва, ArtPlay, Нижняя Сыромятническая ул., д.10