«FAOMI» — студия, основанная дизайнером Светланой Шалдыбиной. Студия
занимается созданием и воплощением в жизнь интерьеров частных и общественных помещений.
Знания в области мировой архитектуры и дизайна, современных стилей и технологий, помогают создавать эксклюзивные проекты для конкретной личности. Удобные планировки. Интерьеры не только красивые, но и функциональные. Формированию успешного проекта способствует свободное, современное видение пространства, без каких-либо рамок и ограничений.
- Услуги
- дизайн интерьеров
- архитекрура
- декорирование
- авторская мебель
- Регионы обслуживания
- г. Москва, г. Санкт-Петербург и Европа.
- Адрес
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Страстной бульвар д.4 стр.2
125284 Г. Москва
Россия
+7-9258591738 faomi.ru