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FAOMI
Дизайнеры интерьера Г. Москва
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира на Пречистенке, FAOMI FAOMI Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
    Квартира на Пречистенке, FAOMI FAOMI Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
    Квартира на Пречистенке, FAOMI FAOMI Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
    +10
    Квартира на Пречистенке
    Квартира на Ленинградском проспекте, FAOMI FAOMI Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира на Ленинградском проспекте, FAOMI FAOMI Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира на Ленинградском проспекте, FAOMI FAOMI Кухни в эклектичном стиле
    +1
    Квартира на Ленинградском проспекте
    Квартира на ул. Гарибальди, FAOMI FAOMI Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Квартира на ул. Гарибальди, FAOMI FAOMI Ванная комната в эклектичном стиле
    Квартира на ул. Гарибальди, FAOMI FAOMI Ванная комната в эклектичном стиле
    +9
    Квартира на ул. Гарибальди
    Пентхаус в ЖК Английский квартал, FAOMI FAOMI Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Пентхаус в ЖК Английский квартал, FAOMI FAOMI Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Пентхаус в ЖК Английский квартал, FAOMI FAOMI Гостиные в эклектичном стиле
    +11
    Пентхаус в ЖК Английский квартал
    Дом в Хорватии, FAOMI FAOMI Кухни в эклектичном стиле
    Дом в Хорватии, FAOMI FAOMI Кухни в эклектичном стиле
    Дом в Хорватии, FAOMI FAOMI Кухни в эклектичном стиле
    +3
    Дом в Хорватии

    «FAOMI» — студия, основанная дизайнером Светланой Шалдыбиной. Студия
    занимается созданием и воплощением в жизнь интерьеров частных и общественных помещений.

    Знания в области мировой архитектуры и дизайна, современных стилей и технологий, помогают создавать эксклюзивные проекты для конкретной личности. Удобные планировки. Интерьеры не только красивые, но и функциональные. Формированию успешного проекта способствует свободное, современное видение пространства, без каких-либо рамок и ограничений.

    Услуги
    • дизайн интерьеров
    • архитекрура
    • декорирование
    • авторская мебель
    Регионы обслуживания
    г. Москва, г. Санкт-Петербург и Европа.
    Адрес
    Страстной бульвар д.4 стр.2
    125284 Г. Москва
    Россия
    +7-9258591738 faomi.ru

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