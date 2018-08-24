Регулируемые ставни и москитные системы для окон и дверей. Единственное в России производство евроставен – алюминиевых ставен жалюзийного типа с поворотными ламелями. Доставляем, устанавливаем.
Евроставни – это европейские технологии, качество и стиль.
– подходят для всех популярных стилей фасадов и устанавливаются на окна и двери любых форм и размеров.
– возможна окраска в любой цвет (каталоги RAL), выполнение «под дерево» и в матовой краске - защищают от взлома, шума, солнца и посторонних взглядов. Безопасны при пожаре, экономят электроэнергию.
– Продукция имеет добровольный сертификат соответствия и подтвержденный класс защиты Р2.
Также в ассортименте москитные системы рулонного и магнитного типа на окна и двери. Системы не требуют дополнительного места для хранения и не мешают любоваться видом из окна. Легко открываются и закрываются. Must have для загородной жизни!
- Услуги
- Регулируемые ставни для окон и дверей. Доставка
- установка. Москитные системы.
- Регионы обслуживания
- Работаем по всей России. Склад расположен МО
- городской округ Домодедово
- с. Колычёво
- МО, городской округ Домодедово, с. Колычёво
- Адрес
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142031 Мо, Городской Округ Домодедово, С. Колычёво
Россия
+7-9260302030 eurostavni.ru