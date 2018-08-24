Регулируемые ставни и москитные системы для окон и дверей. Единственное в России производство евроставен – алюминиевых ставен жалюзийного типа с поворотными ламелями. Доставляем, устанавливаем.

Евроставни – это европейские технологии, качество и стиль.

– подходят для всех популярных стилей фасадов и устанавливаются на окна и двери любых форм и размеров.

– возможна окраска в любой цвет (каталоги RAL), выполнение «под дерево» и в матовой краске - защищают от взлома, шума, солнца и посторонних взглядов. Безопасны при пожаре, экономят электроэнергию.

– Продукция имеет добровольный сертификат соответствия и подтвержденный класс защиты Р2.

Также в ассортименте москитные системы рулонного и магнитного типа на окна и двери. Системы не требуют дополнительного места для хранения и не мешают любоваться видом из окна. Легко открываются и закрываются. Must have для загородной жизни!