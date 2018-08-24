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Евроставни ООО
Шторы, жалюзи и роллы Мо, Городской Округ Домодедово, С. Колычёво
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    Регулируемые ставни и москитные системы для окон и дверей. Единственное в России производство евроставен – алюминиевых ставен жалюзийного типа с поворотными ламелями. Доставляем, устанавливаем. 

    Евроставни – это европейские технологии, качество и стиль.

    – подходят для всех популярных стилей фасадов и устанавливаются на окна и двери любых форм и размеров. 

    – возможна окраска в любой цвет (каталоги RAL), выполнение «под дерево» и в матовой краске - защищают от взлома, шума, солнца и посторонних взглядов. Безопасны при пожаре, экономят электроэнергию. 

    – Продукция имеет добровольный сертификат соответствия и подтвержденный класс защиты Р2.

    Также в ассортименте москитные системы рулонного и магнитного типа на окна и двери. Системы не требуют дополнительного места для хранения и не мешают любоваться видом из окна. Легко открываются и закрываются. Must have для загородной жизни!

    Услуги
    • Регулируемые ставни для окон и дверей. Доставка
    • установка. Москитные системы.
    Регионы обслуживания
    • Работаем по всей России. Склад расположен МО
    • городской округ Домодедово
    • с. Колычёво
    • МО, городской округ Домодедово, с. Колычёво
    Адрес
    142031 Мо, Городской Округ Домодедово, С. Колычёво
    Россия
    +7-9260302030 eurostavni.ru
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