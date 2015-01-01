Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Студия <q>Четвертый квартал</q>
Дизайнеры интерьера Минск
Обзор 0Проекты (0) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль
Новый проект
  • Стать Премиум

    • Архитектурно-дизайнерская мастерская «Четвертый квартал» - результат творческого союза четырех персон: Дмитрия Сидельникова, Андрея Тумаса, Людмилы Татариновой и Александра Трусова.

    Учредители - профессиональные архитекторы и дизайнеры, у каждого за спиной десятки ярких проектов, преподавательская деятельность в университетах, публикации в отраслевых изданиях. Все они являются членами Союза архитекторов Республики Беларусь.

    Без малого 10 лет творческая мастерская создает эксклюзивные частные и общественные интерьеры, проектирует объекты строительства.

    В 2015 года фокусом внимания Студии стал «антикризисный дизайн» и «умные технологии». Мы ищем пути прагматичных решений в дизайне:

    § уменьшение затрат на дизайн при сохранении эстетики;

    § оперативный срок реализации;

    § решение бизнес-задач партнеров: повысить эффективность работы персонала за счет оптимизации планировочных решений в офисе (производстве, объекте торговли и сервиса);

    § усиление конкурентных преимуществ объектов продаж и сервиса (ресторанов, отелей, салонов, магазинов) через дизайн интерьера как инструмент повышения продаж.

    Услуги
    Дизайн интерьера. Архитектурное проектирование. Ландшафтный дизайн. Комплексное проектирование.
    Регионы обслуживания
    Любые регионы и Минск
    Адрес
    Кропоткина, 93 А
    220123 Минск
    Беларусь
    +375-444750000 www.4kvartal.by
    Законное владение

    ООО "Четвертый квартал", 220123, Беларусь, Минск, ул. Кропоткина, 93А, пом.6, офис 1 GSM +375444750000

      Add SEO element