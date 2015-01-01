Архитектурно-дизайнерская мастерская «Четвертый квартал» - результат творческого союза четырех персон: Дмитрия Сидельникова, Андрея Тумаса, Людмилы Татариновой и Александра Трусова.

Учредители - профессиональные архитекторы и дизайнеры, у каждого за спиной десятки ярких проектов, преподавательская деятельность в университетах, публикации в отраслевых изданиях. Все они являются членами Союза архитекторов Республики Беларусь.

Без малого 10 лет творческая мастерская создает эксклюзивные частные и общественные интерьеры, проектирует объекты строительства.

В 2015 года фокусом внимания Студии стал «антикризисный дизайн» и «умные технологии». Мы ищем пути прагматичных решений в дизайне:

§ уменьшение затрат на дизайн при сохранении эстетики;

§ оперативный срок реализации;

§ решение бизнес-задач партнеров: повысить эффективность работы персонала за счет оптимизации планировочных решений в офисе (производстве, объекте торговли и сервиса);

§ усиление конкурентных преимуществ объектов продаж и сервиса (ресторанов, отелей, салонов, магазинов) через дизайн интерьера как инструмент повышения продаж.