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Антон Гришин Частный Дизайнер Интерьера
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Квартира White Loft, Антон Гришин Частный Дизайнер Интерьера Антон Гришин Частный Дизайнер Интерьера Гостиная в стиле минимализм Белый
    Квартира White Loft, Антон Гришин Частный Дизайнер Интерьера Антон Гришин Частный Дизайнер Интерьера Кухня в стиле минимализм
    Квартира White Loft, Антон Гришин Частный Дизайнер Интерьера Антон Гришин Частный Дизайнер Интерьера Столовая комната в стиле минимализм
    +7
    Квартира White Loft
    Квартира в скандинавском стиле, Антон Гришин Частный Дизайнер Интерьера Антон Гришин Частный Дизайнер Интерьера Гостиная в скандинавском стиле Дерево Белый
    Квартира в скандинавском стиле, Антон Гришин Частный Дизайнер Интерьера Антон Гришин Частный Дизайнер Интерьера Гостиная в скандинавском стиле Белый
    Квартира в скандинавском стиле, Антон Гришин Частный Дизайнер Интерьера Антон Гришин Частный Дизайнер Интерьера Кухня в скандинавском стиле Бежевый
    +3
    Квартира в скандинавском стиле
    Таунхаус в г. Долгопрудный, Антон Гришин Частный Дизайнер Интерьера Антон Гришин Частный Дизайнер Интерьера Гостиная в стиле минимализм
    Таунхаус в г. Долгопрудный, Антон Гришин Частный Дизайнер Интерьера Антон Гришин Частный Дизайнер Интерьера Гостиная в стиле минимализм
    Таунхаус в г. Долгопрудный, Антон Гришин Частный Дизайнер Интерьера Антон Гришин Частный Дизайнер Интерьера Гостиная в стиле минимализм
    +19
    Таунхаус в г. Долгопрудный

    С 2007 года выполняю проекты как для крупных строительных компаний и студий по дизайну интерьера, так и для частных заказчиков. На данный момент выполнил более 60 проектов частных и общественных интерьеров. Я сотрудничаю только с лучшими компаниями в сфере интерьерного оборудования, строительства и инженерии для достижения и воплощения в реальность нашей общей цели - создания комфортного пространства для Вас.

    Услуги
    дизайн интерьера квартир домов таунхаусов коммерческих помещений.
    Регионы обслуживания
    Москва Россия Москва и МО
    Награды компании
    • — участник международных конкурсов JumpTheGap на лучшие инновационные решения для ванных комнат;
    • — финалист международного конкурса Rocavision;
    • — финалист международных конкурсов портала PinWin;
    • — лауреат конкурса на лучшую идею для пресс-центра концертного зала CrocusCityHall и дальнейшая реализация проекта.
    • Принимал участие в съемках передачи «Квартирный вопрос» в 2014 и 2016 г.г.
    Адрес
    Калинина 1
    140001 Москва
    Россия
    +7-9264723737 www.antongrishin.com
    Законное владение

    Россия, Москва

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