С 2007 года выполняю проекты как для крупных строительных компаний и студий по дизайну интерьера, так и для частных заказчиков. На данный момент выполнил более 60 проектов частных и общественных интерьеров. Я сотрудничаю только с лучшими компаниями в сфере интерьерного оборудования, строительства и инженерии для достижения и воплощения в реальность нашей общей цели - создания комфортного пространства для Вас.