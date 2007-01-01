С 2007 года выполняю проекты как для крупных строительных компаний и студий по дизайну интерьера, так и для частных заказчиков. На данный момент выполнил более 60 проектов частных и общественных интерьеров. Я сотрудничаю только с лучшими компаниями в сфере интерьерного оборудования, строительства и инженерии для достижения и воплощения в реальность нашей общей цели - создания комфортного пространства для Вас.
- Услуги
- дизайн интерьера квартир домов таунхаусов коммерческих помещений.
- Регионы обслуживания
- Москва Россия Москва и МО
- Награды компании
- — участник международных конкурсов JumpTheGap на лучшие инновационные решения для ванных комнат;
- — финалист международного конкурса Rocavision;
- — финалист международных конкурсов портала PinWin;
- — лауреат конкурса на лучшую идею для пресс-центра концертного зала CrocusCityHall и дальнейшая реализация проекта.
- Принимал участие в съемках передачи «Квартирный вопрос» в 2014 и 2016 г.г.
- Адрес
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Калинина 1
140001 Москва
Россия
+7-9264723737 www.antongrishin.com
Россия, Москва