Треть своей жизни человек проводит дома. Предметы которые его окружают, безусловно, влияют на его настроение и самочувствие. Особенно мебель. С ней у человека происходит не только визуальный, но и тактильный контакт. Большинство из нас предпочитает комфорт, уют и спокойствие. Именно эти ощущения дарит мебель в стиле винтаж. Даже несколько предметов «под старину» в интерьере положительно влияют на атмосферу. Собраться всей семьей в воскресенье за большим круглым столом из благородного дуба, почитать после работы в любимом кресле с удобными широкими подлокотниками, достать из резного буфета пару бокалов для романтического ужина… Компания Vintage Interiors Home более 10 лет производит прекрасную мебель, и каждый предмет, попав в дом, обретает приставку «любимый». Натуральное дерево и лучшие ткани в руках талантливых мастеров превращаются в «папино любимое кресло» или «бабушкин любимый комод». Именно эту мебель будут узнавать на фото дети и внуки наших покупателей. Мебель от Vintage Interiors Home это комфорт и качество, сделанные с любовью для Вас.