Добрый день! Компания Vintage Home Interiors занимается производством мебели более 10 лет. В нашем каталоге более 300 моделей мягкой мебели и более 500 моделей столов, кроватей, комодов и шкафов. Большинство моделей является авторскими и не имеет аналогов как в России, так и за её пределами. Благодаря нашим партнёрам мы располагаем обширной базой материалов (тканей, экокожи, кожи и различных пород дерева). Помимо этого мы изготавливаем мебель и элементы интерьера на заказ. Мы имеем возможность выполнить заказ любой сложности в самые короткие сроки и с соблюдением высоких стандартов качества. Для дизайнеров и наших постоянных клиентов мы предлагаем выгодные условия сотрудничества и специальные предложения. Мебель от Vintage Home Interiors – это комфорт и качество, сделанные для Вас с любовью!