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Vintage Home Interiors
Мебель и аксессуары Химки
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    • Кресла, Vintage Home Interiors Vintage Home Interiors ГостинаяДиваны и кресла
    Кресла, Vintage Home Interiors Vintage Home Interiors Гостиная в классическом стиле
    Кресла, Vintage Home Interiors Vintage Home Interiors ГостинаяДиваны и кресла
    +82
    Кресла

    Добрый день! Компания Vintage Home Interiors занимается производством мебели более 10 лет. В нашем каталоге более 300 моделей мягкой мебели и более 500 моделей столов, кроватей, комодов и шкафов. Большинство моделей является авторскими и не имеет аналогов как в России, так и за её пределами. Благодаря нашим партнёрам мы располагаем обширной базой материалов (тканей, экокожи, кожи и различных пород дерева). Помимо этого мы изготавливаем мебель и элементы интерьера на заказ. Мы имеем возможность выполнить заказ любой сложности в самые короткие сроки и с соблюдением высоких стандартов качества. Для дизайнеров и наших постоянных клиентов мы предлагаем выгодные условия сотрудничества и специальные предложения. Мебель от Vintage Home Interiors – это комфорт и качество, сделанные для Вас с любовью!

    Услуги
    Производство и продажа мебели. Изготовление мебели на заказ.
    Регионы обслуживания
    Москва и МО, Вся Россия и Химки
    Адрес
    Молодёжная, 1
    141407 Химки
    Россия
    +84-957937040 www.mebel-interiors.ru
    Законное владение

    МО, Химки, Молодёжная, 1

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