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Bostamebel
Мебель и аксессуары Москва
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    • Мы занимаемся производством и продажей дверей, мебели и фурнитуры в Москве и МО уже более 10 лет, за это время мы зарекомендовали себя на рынке как надежная организация, ответственно подходящая к работе с клиентами и партнерами.

    Наша главная цель – сделать вашу повседневную жизнь комфортнее и ярче. Поэтому мы предлагаем благоустроить ваш дом. Достичь соответствия качества мебели по всем вашим требованиям нам помогают опытные специалисты, которые долгое время работают на производстве компании Bostamebel. Мы производим мебель в соответствии с высокими стандартами качества, используем в производстве современное европейское оборудование, лучшие экологически безопасные материалы, все изготовленные модели прошли экспертизу и сертификацию. Поэтому мы гарантируем долгий срок службы вашей новой мебели и предоставляем после приобретения 5 лет гарантии. В итоге вы получаете функциональную, красивую и выгодную по стоимости мебель из высококачественных материалов. Приятных Вам приобретений!

    Услуги
    • изготовление мебели на заказ
    • мебель
    • раздвижные двери
    • радиусные двери
    • раздвижные перегородки
    • перегородки для зонирования
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    ул.Вешних Вод д.2 кор.2
    129338 Москва
    Россия
    +7-4994992620 bostamebel.ru
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