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OK Interior Design
Дизайнеры интерьера Липецк
Обзор 17Проекты (17) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Визуализация: Ар Деко в Москве , OK Interior Design OK Interior Design Гостиные в эклектичном стиле Бежевый
    Визуализация: Ар Деко в Москве , OK Interior Design OK Interior Design Гостиные в эклектичном стиле
    Визуализация: Ар Деко в Москве , OK Interior Design OK Interior Design Гостиные в эклектичном стиле
    +15
    Визуализация: Ар Деко в Москве
    Визуализация: квартира в Петербурге , OK Interior Design OK Interior Design Балкон и терраса в стиле минимализм
    Визуализация: квартира в Петербурге , OK Interior Design OK Interior Design Балкон и терраса в стиле минимализм
    Визуализация: квартира в Петербурге , OK Interior Design OK Interior Design Балкон и терраса в стиле минимализм
    +22
    Визуализация: квартира в Петербурге
    Студия-лофт в Тюмени: визуализация и дизайн, OK Interior Design OK Interior Design Кухня в стиле модерн
    Студия-лофт в Тюмени: визуализация и дизайн, OK Interior Design OK Interior Design Гостиная в стиле лофт
    Студия-лофт в Тюмени: визуализация и дизайн, OK Interior Design OK Interior Design Гостиная в стиле модерн
    +5
    Студия-лофт в Тюмени: визуализация и дизайн
    Неоклассика: визуализация и дизайн Дома Досуга , OK Interior Design OK Interior Design Столовая комната в классическом стиле Бежевый
    Неоклассика: визуализация и дизайн Дома Досуга , OK Interior Design OK Interior Design Столовая комната в классическом стиле Бежевый
    Неоклассика: визуализация и дизайн Дома Досуга , OK Interior Design OK Interior Design Столовая комната в классическом стиле Зеленый
    +23
    Неоклассика: визуализация и дизайн Дома Досуга
    Коттедж в неоклассическом стиле , OK Interior Design OK Interior Design Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Бежевый
    Коттедж в неоклассическом стиле , OK Interior Design OK Interior Design Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Коттедж в неоклассическом стиле , OK Interior Design OK Interior Design Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Бежевый
    +36
    Коттедж в неоклассическом стиле
    Кабинет в современной квартире: визуализация , OK Interior Design OK Interior Design Рабочий кабинет в стиле модерн
    Кабинет в современной квартире: визуализация , OK Interior Design OK Interior Design Рабочий кабинет в стиле модерн
    Кабинет в современной квартире: визуализация , OK Interior Design OK Interior Design Рабочий кабинет в стиле модерн
    Кабинет в современной квартире: визуализация
    Показать все 17 проекты

    Самое главное в моей профессии: создание не просто красивого и удобного пространства для жизни, но и отвечающего всем функциональным и экономическим потребностям клиентов. Сочетание узнаваемых стилей с самыми современными понятиями дизайна - правило, которое стоит в основе любого проекта. 

    Услуги
    • Проектирование
    • визуализация
    • Дизайн интерьер
    • Разработка урбанистических проектов
    • Исследование концепций
    Регионы обслуживания
    • Липецк
    • Воронеж
    • Москва
    • Елец
    Адрес
    Гагарина
    398000 Липецк
    Россия
    +7-9092200949

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