Самое главное в моей профессии: создание не просто красивого и удобного пространства для жизни, но и отвечающего всем функциональным и экономическим потребностям клиентов. Сочетание узнаваемых стилей с самыми современными понятиями дизайна - правило, которое стоит в основе любого проекта.
- Услуги
- Проектирование
- визуализация
- Дизайн интерьер
- Разработка урбанистических проектов
- Исследование концепций
- Регионы обслуживания
- Липецк
- Воронеж
- Москва
- Елец
- Адрес
-
Гагарина
398000 Липецк
Россия
+7-9092200949