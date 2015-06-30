Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Дизайн студия Ольги Кондратовой
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 20Проекты (20) 0Книги идей (0)
Отзыв (8)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн спален 2016, Дизайн студия Ольги Кондратовой Дизайн студия Ольги Кондратовой Спальня в классическом стиле Бежевый
    Дизайн спален 2016, Дизайн студия Ольги Кондратовой Дизайн студия Ольги Кондратовой Спальня в классическом стиле Белый
    Дизайн спален 2016, Дизайн студия Ольги Кондратовой Дизайн студия Ольги Кондратовой Спальня в классическом стиле Белый
    +17
    Дизайн спален 2016
    Эскиз планировочного решения от профессиональных дизайнеров , Дизайн студия Ольги Кондратовой Дизайн студия Ольги Кондратовой
    Эскиз планировочного решения от профессиональных дизайнеров , Дизайн студия Ольги Кондратовой Дизайн студия Ольги Кондратовой
    Эскиз планировочного решения от профессиональных дизайнеров , Дизайн студия Ольги Кондратовой Дизайн студия Ольги Кондратовой
    +3
    Эскиз планировочного решения от профессиональных дизайнеров
    Дизайн дома в стиле прованс. Проект 2015 года, Дизайн студия Ольги Кондратовой Дизайн студия Ольги Кондратовой Гостиная в классическом стиле Белый
    Дизайн дома в стиле прованс. Проект 2015 года, Дизайн студия Ольги Кондратовой Дизайн студия Ольги Кондратовой Столовая комната в классическом стиле Белый
    Дизайн дома в стиле прованс. Проект 2015 года, Дизайн студия Ольги Кондратовой Дизайн студия Ольги Кондратовой Рабочий кабинет в классическом стиле Бежевый
    +9
    Дизайн дома в стиле прованс. Проект 2015 года
    Квартира в подарок матери, Дизайн студия Ольги Кондратовой Дизайн студия Ольги Кондратовой Спальня в классическом стиле Бежевый
    Квартира в подарок матери, Дизайн студия Ольги Кондратовой Дизайн студия Ольги Кондратовой Кухня в классическом стиле
    Квартира в подарок матери, Дизайн студия Ольги Кондратовой Дизайн студия Ольги Кондратовой Кухня в классическом стиле
    +3
    Квартира в подарок матери
    Дизайн квартиры на Остоженке. Фото интерьеров и новинки 2015 года, Дизайн студия Ольги Кондратовой Дизайн студия Ольги Кондратовой Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Белый
    Дизайн квартиры на Остоженке. Фото интерьеров и новинки 2015 года, Дизайн студия Ольги Кондратовой Дизайн студия Ольги Кондратовой Кухня в классическом стиле
    Дизайн квартиры на Остоженке. Фото интерьеров и новинки 2015 года, Дизайн студия Ольги Кондратовой Дизайн студия Ольги Кондратовой Кухня в классическом стиле
    +5
    Дизайн квартиры на Остоженке. Фото интерьеров и новинки 2015 года
    Дизайн 4-комнатной квартиры в ЖК «Дом на Давыдковской», Дизайн студия Ольги Кондратовой Дизайн студия Ольги Кондратовой Гостиная в классическом стиле
    Дизайн 4-комнатной квартиры в ЖК «Дом на Давыдковской», Дизайн студия Ольги Кондратовой Дизайн студия Ольги Кондратовой Гостиная в классическом стиле
    Дизайн 4-комнатной квартиры в ЖК «Дом на Давыдковской», Дизайн студия Ольги Кондратовой Дизайн студия Ольги Кондратовой Гостиная в классическом стиле
    +25
    Дизайн 4-комнатной квартиры в ЖК «Дом на Давыдковской»
    Показать все 20 проекты

    Студия Ольги Кондратовой – 14 лет на рынке интерьерного дизайна!

    Все, кто хоть раз обновлял свое жилье и делал даже самый обычный ремонт знают, что это очень изнурительный процесс, отнимающий много времени и сил. Однако, еще сложнее создать в жилом или рабочем помещении по-настоящему красивый и уютный интерьер! Дизайн-студия Ольги Кондратовой – одна из ведущих российских студий интерьерного проектирования – работает на рынке ремонтно-строительных и проектно-конструкторских услуг с 2001 года. Наши архитекторы и дизайнеры имеют профильное высшее образование, многолетний опыт, портфолио по реализованным проектам и находятся в курсе современных тенденций дизайна квартир, офисных и производственных помещений. 

    Над Вашим проектом будет работать дружная команда влюбленных в свое дело профессионалов, состоящая из: 

    - дизайнера и архитектора, которые грамотно спланируют пространство;

    - декоратора, который «вдохнет жизнь» в интерьер и оградит Вас от похода по многочисленным шоу-румам,

    - главного архитектора проекта, который проконтролирует соблюдение всех строительных нормативов;

    и конечно, Генерального директора студии Ольги Кондратовой, которая будет участвовать в создании и воплощении интерьера на всех этапах.

    Заказать дизайн-проект | Заказать перепланировку

    Услуги
    Дизайн интерьера дома квартиры и таунхауса. Дизайн салонов красоты и спа. Дизайн гостиниц и ресторанов
    Регионы обслуживания
    • Вся Россия
    • СНГ
    • Москва и Московская обл.
    Адрес
    ул. Дубининская, д. 57, стр. 2, офис 2309
    ​115054 Москва
    Россия
    +7-9859977261 www.ok-interiordesign.ru
    Законное владение

    115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 2

    Отзыв

    Инга Потапова Инга Потапова
    Заехали в дизайн-студию с мужем чисто из интереса, когда собирались делать ремонт, но еще не знали точно, чего хотели. Первоначально я собиралась клеить в спальне обои темных тонов, но когда оценила представленные у них варианты дизайна квартир, передумала, захотелось чего-то чистого, светлого и остановилась на декоративной штукатурке – проблем с ней немного, а выглядит красиво. Теперь планирую в скором времени заняться кухней, тоже к ним поедем за оригинальными идеями.
    около 7 лет назад
    Дата проекта: Январь 2015
    Редактировать
    Anna
    Заказывали в дизайн-студии проект своей маленькой двухкомнатной квартиры. Дизайнеры предложили нам несколько вариантов перепланировки. Мы остановили выбор на той, которая предусматривала присоединение лоджии и снос перегородки между кухней и гостиной. В результате теперь мы живет в уютной квартирке-студии, которая абсолютно устраивает всю нашу семью.
    около 7 лет назад
    Дата проекта: Июнь 2014
    Редактировать
    Клим Горячкин
    больше 5 лет назад
    Показать все отзывы – 8

    Последние упоминания редакторами homify

      Add SEO element