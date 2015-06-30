Студия Ольги Кондратовой – 14 лет на рынке интерьерного дизайна!

Все, кто хоть раз обновлял свое жилье и делал даже самый обычный ремонт знают, что это очень изнурительный процесс, отнимающий много времени и сил. Однако, еще сложнее создать в жилом или рабочем помещении по-настоящему красивый и уютный интерьер! Дизайн-студия Ольги Кондратовой – одна из ведущих российских студий интерьерного проектирования – работает на рынке ремонтно-строительных и проектно-конструкторских услуг с 2001 года. Наши архитекторы и дизайнеры имеют профильное высшее образование, многолетний опыт, портфолио по реализованным проектам и находятся в курсе современных тенденций дизайна квартир, офисных и производственных помещений.

Над Вашим проектом будет работать дружная команда влюбленных в свое дело профессионалов, состоящая из:

- дизайнера и архитектора, которые грамотно спланируют пространство;

- декоратора, который «вдохнет жизнь» в интерьер и оградит Вас от похода по многочисленным шоу-румам,

- главного архитектора проекта, который проконтролирует соблюдение всех строительных нормативов;

и конечно, Генерального директора студии Ольги Кондратовой, которая будет участвовать в создании и воплощении интерьера на всех этапах.

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