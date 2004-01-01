AMG-project – архитектурное бюро, основанное в 2004 году известными московскими архитекторами Ириной Мавродиевой и Артуром Гога.
Бюро предоставляет полный цикл услуг различной степени сложности, как в России, так и за ее пределами. В портфолио компании более 100 успешно реализованных частных резиденций и квартир, малоэтажных жилых домов и поселков, общественных и культурных сооружений (офисы, рестораны, spa, гостиницы, в том числе отель Mariott), градостроительных комплексов.
В работе архитектурного бюро важными принципами являются индивидуальный подход, уникальность решений для каждого проекта и стремление соединить пожелания заказчиков с новейшими тенденциями в дизайне и архитектуре.
Бюро AMG-project участник многочисленных престижных премий и конкурсов, а также призер, получивший более 20 наград в области архитектуры и дизайна. Лучшие работы публикуются в ведущих профессиональных российских и международных изданиях, таких как Andrew Martin, Domus, Интерьер + Дизайн, Salon и др.
- Услуги
- Мы специализируемся на всех стадиях проектирования – разработке концепции
- подготовке проектной документации и инженерном проектировании.
- Регионы обслуживания
- Москва
- Награды компании
- Дом на Брестской,
гран-при, 2018
- Interia awards, диплом лауреата, 2017
- Международный фестиваль
Зодчество, премия
лучший интерьер года2017
- Международный фестиваль
Эко-сознание мегаполиса, диплом лауреата, 2017
- Interia awards, диплом лауреата, 2016
- Moscow biennale of architecture, диплом лауреата, 2014
- Interia awards, диплом лауреата, 2012
- Под крышей дома, диплом лауреата, 2011
- Interia awards, диплом лауреата, 2010
- Лучший интерьер года, диплом лауреата, 2007
- Лучший интерьер года, награда, 2004
- Лауреаты международного фестиваля архитектуры и дизайна (2002).
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- Дом на Брестской,
- Адрес
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Архангельский пер., д.6, стр. 2, оф. 1-5
101000 Москва
Россия
+7-4952334458 www.amgpro.ru
101000, Москва, Архангельский пер., д.6, стр. 2, оф. 1-5