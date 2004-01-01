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AMG project
Архитекторы Москва
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дом в посёлке на Рублево-Успенском шоссе, 500 кв.м, AMG project AMG project Гостиная в классическом стиле
    Дом в посёлке на Рублево-Успенском шоссе, 500 кв.м, AMG project AMG project Гостиная в классическом стиле
    Дом в посёлке на Рублево-Успенском шоссе, 500 кв.м, AMG project AMG project Гостиная в классическом стиле
    +20
    Дом в посёлке на Рублево-Успенском шоссе, 500 кв.м
    Дом на Новорижском шоссе, 300 кв.м., AMG project AMG project Гостиные в эклектичном стиле
    Дом на Новорижском шоссе, 300 кв.м., AMG project AMG project Гостиные в эклектичном стиле
    Дом на Новорижском шоссе, 300 кв.м., AMG project AMG project Гостиные в эклектичном стиле
    +16
    Дом на Новорижском шоссе, 300 кв.м.
    Дом на Киевском шоссе, AMG project AMG project Загородные дома
    Дом на Киевском шоссе, AMG project AMG project Загородные дома
    Дом на Киевском шоссе, AMG project AMG project Загородные дома
    +16
    Дом на Киевском шоссе
    Дом в стиле современного шале с водоемом и садом, AMG project AMG project Загородные дома
    Дом в стиле современного шале с водоемом и садом, AMG project AMG project Загородные дома
    Дом в стиле современного шале с водоемом и садом, AMG project AMG project Гостиные в эклектичном стиле
    +21
    Дом в стиле современного шале с водоемом и садом
    Дом в поселке "Дубровка", AMG project AMG project Загородные дома Дерево
    Дом в поселке "Дубровка", AMG project AMG project Загородные дома Дерево
    Дом в поселке "Дубровка", AMG project AMG project Загородные дома Дерево
    +22
    Дом в поселке "Дубровка"
    Дом в поселке "Солярис", AMG project AMG project Загородные дома
    Дом в поселке "Солярис", AMG project AMG project Загородные дома Стекло Коричневый
    Дом в поселке "Солярис", AMG project AMG project Дома в эклектичном стиле
    +23
    Дом в поселке "Солярис"

    AMG-project – архитектурное бюро, основанное в 2004 году известными московскими архитекторами Ириной Мавродиевой и Артуром Гога.

    Бюро предоставляет полный цикл услуг различной степени сложности, как в России, так и за ее пределами. В портфолио компании более 100 успешно реализованных частных резиденций и квартир, малоэтажных жилых домов и поселков, общественных  и культурных сооружений (офисы, рестораны, spa, гостиницы, в том числе отель Mariott), градостроительных комплексов.

    В работе архитектурного бюро важными принципами являются индивидуальный подход, уникальность решений для каждого проекта и стремление соединить пожелания заказчиков с новейшими тенденциями в дизайне и архитектуре.

    Бюро AMG-project участник многочисленных престижных премий и конкурсов, а также призер, получивший более 20 наград в области архитектуры и дизайна. Лучшие работы публикуются в ведущих профессиональных российских и международных изданиях, таких как Andrew Martin, Domus, Интерьер + Дизайн, Salon и др.

    Услуги
    • Мы специализируемся на всех стадиях проектирования – разработке концепции
    • подготовке проектной документации и инженерном проектировании.
    Регионы обслуживания
    Москва
    Награды компании
    • Дом на Брестской, гран-при, 2018
    • Interia awards, диплом лауреата, 2017
    • Международный фестиваль Зодчество, премия лучший интерьер года 2017
    • Международный фестиваль Эко-сознание мегаполиса, диплом лауреата, 2017
    • Interia awards, диплом лауреата, 2016
    • Moscow biennale of architecture, диплом лауреата, 2014
    • Interia awards, диплом лауреата, 2012
    • Под крышей дома, диплом лауреата, 2011
    • Interia awards, диплом лауреата, 2010
    • Лучший интерьер года, диплом лауреата, 2007
    • Лучший интерьер года, награда, 2004
    • Лауреаты международного фестиваля архитектуры и дизайна (2002).
    • Показать все 12 награды
    Адрес
    Архангельский пер., д.6, стр. 2, оф. 1-5
    101000 Москва
    Россия
    +7-4952334458 www.amgpro.ru
    Законное владение

    101000, Москва, Архангельский пер., д.6, стр. 2, оф. 1-5

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