AMG-project – архитектурное бюро, основанное в 2004 году известными московскими архитекторами Ириной Мавродиевой и Артуром Гога.

Бюро предоставляет полный цикл услуг различной степени сложности, как в России, так и за ее пределами. В портфолио компании более 100 успешно реализованных частных резиденций и квартир, малоэтажных жилых домов и поселков, общественных и культурных сооружений (офисы, рестораны, spa, гостиницы, в том числе отель Mariott), градостроительных комплексов.

В работе архитектурного бюро важными принципами являются индивидуальный подход, уникальность решений для каждого проекта и стремление соединить пожелания заказчиков с новейшими тенденциями в дизайне и архитектуре.

Бюро AMG-project участник многочисленных престижных премий и конкурсов, а также призер, получивший более 20 наград в области архитектуры и дизайна. Лучшие работы публикуются в ведущих профессиональных российских и международных изданиях, таких как Andrew Martin, Domus, Интерьер + Дизайн, Salon и др.