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Группа Компаний <q>Мебель.Ру</q>
Мебель и аксессуары Москва
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    • Интернет-магазин ГК "Мебель.Ру" сотрудничает
    с крупнейшими мебельными фабриками и предлагает своим покупателям ассортимент из более 10 тыс позиций. У нас вы найдете мебель для детской, кухни, гостиной, спальни. Предоставляем бесплатную доставку по Москве при заказе от 30 тыс. р. Возможна доставка в другие города России транспортной компанией. Наши консультанты дадут подробную информацию по каждой позиции, сроках и условиях доставки. Вы можете обставить квартиру за один день, ведь всю мебель теперь можно приобрести в одном месте, не выходя из дома.

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    ул. Братиславская, 18
    109451 Москва
    Россия
    +7-4993750445 gcmebel.ru
    Законное владение

    Москва, ул. Братиславская, 18

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