Интернет-магазин ГК "Мебель.Ру" сотрудничает

с крупнейшими мебельными фабриками и предлагает своим покупателям ассортимент из более 10 тыс позиций. У нас вы найдете мебель для детской, кухни, гостиной, спальни. Предоставляем бесплатную доставку по Москве при заказе от 30 тыс. р. Возможна доставка в другие города России транспортной компанией. Наши консультанты дадут подробную информацию по каждой позиции, сроках и условиях доставки. Вы можете обставить квартиру за один день, ведь всю мебель теперь можно приобрести в одном месте, не выходя из дома.