Компания "Инфания" является эксклюзивный официальным представителем брендов 4moms, UPPAbaby, Joovy, Lorena Canals, Baby Delight на территории России и стран СНГ. Мы предлагаем широкий ассортимент самых функциональных, стильных и удобных колясок, мобильных кроваток и манежей, кресел-качалок и стульчиков, а также уникальных дизайнерских ковров ручной работы!