Компания "Инфания" является эксклюзивный официальным представителем брендов 4moms, UPPAbaby, Joovy, Lorena Canals, Baby Delight на территории России и стран СНГ. Мы предлагаем широкий ассортимент самых функциональных, стильных и удобных колясок, мобильных кроваток и манежей, кресел-качалок и стульчиков, а также уникальных дизайнерских ковров ручной работы!
- Регионы обслуживания
- Россия и страны СНГ и Москва
- Адрес
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Карамышевская набережная 44
123423 Москва
Россия
+7-9057800101 www.infania.ru
Законное владение
г.Москва, Карамышевская набережная 44