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дизайн студия Астрова
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 5Проекты (5) 1Книги идей (1)
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Проекты

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    • Классика, дизайн студия Астрова дизайн студия Астрова
    Классика, дизайн студия Астрова дизайн студия Астрова
    Классика, дизайн студия Астрова дизайн студия Астрова
    +6
    Классика
    Нагатино, дизайн студия Астрова дизайн студия Астрова
    Нагатино, дизайн студия Астрова дизайн студия Астрова
    Нагатино, дизайн студия Астрова дизайн студия Астрова
    +7
    Нагатино
    Квартира на улице Гарибальди., дизайн студия Астрова дизайн студия Астрова Спальня в эклектичном стиле
    Квартира на улице Гарибальди., дизайн студия Астрова дизайн студия Астрова Спальня в эклектичном стиле
    Квартира на улице Гарибальди., дизайн студия Астрова дизайн студия Астрова Спальня в эклектичном стиле
    +31
    Квартира на улице Гарибальди.
    Крылатские холмы, дизайн студия Астрова дизайн студия Астрова Гостиная в азиатском стиле
    Крылатские холмы, дизайн студия Астрова дизайн студия Астрова
    Крылатские холмы, дизайн студия Астрова дизайн студия Астрова
    +3
    Крылатские холмы
    Современное средневековья, дизайн студия Астрова дизайн студия Астрова Гостиная в классическом стиле
    Современное средневековья, дизайн студия Астрова дизайн студия Астрова ГостинаяАксессуары и декорации
    Современное средневековья, дизайн студия Астрова дизайн студия Астрова ГостинаяМебель для медиа комнаты
    +6
    Современное средневековья

    Каждый мечтает о том, чтобы его дом был не просто жилплощадью, но и настоящим островком  комфорта и гармонии, местом, куда хочется возвращаться. Для того чтобы создать такой дом  нужны настоящие профессионалы. Приветствуем Вас в дизайн-студии Аркадия Астрова! Здесь Вы непременно найдете все, что нужно для превращения Вашего дома в райский уголок.Мы выполняем различные архитектурные и дизайнерские проекты, а также работы по ремонту, строительству и отделке помещений. К Вашим услугам авторский дизайн любых интерьеров, консультации по подбору предметов интерьера, ландшафтная архитектура, проектирование объектов. Точность выполнения заказов, безупречность исполнения и демократичность цен порадует Вас! Результат работы, сделанной с душой, Вам придется по душе!

    Услуги
    • дизайн квартир интерьеров
    • проектирование домов малой этажности
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Адрес
    Красного Маяка
    115446 Москва
    Россия
    +7-9168241079 astrovst.com
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