Каждый мечтает о том, чтобы его дом был не просто жилплощадью, но и настоящим островком комфорта и гармонии, местом, куда хочется возвращаться. Для того чтобы создать такой дом нужны настоящие профессионалы. Приветствуем Вас в дизайн-студии Аркадия Астрова! Здесь Вы непременно найдете все, что нужно для превращения Вашего дома в райский уголок.Мы выполняем различные архитектурные и дизайнерские проекты, а также работы по ремонту, строительству и отделке помещений. К Вашим услугам авторский дизайн любых интерьеров, консультации по подбору предметов интерьера, ландшафтная архитектура, проектирование объектов. Точность выполнения заказов, безупречность исполнения и демократичность цен порадует Вас! Результат работы, сделанной с душой, Вам придется по душе!