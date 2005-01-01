- Услуги
- проектирование торговых
- промышленных и жилых интерьеров
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург и область
- Награды компании
- Проекты Сергея Кривошеева дважды номинировались на
Архитектурную премию:
- ресторан «Атлантис» (в соавторстве с Ясей Цебрук, номинация
Общественный интерьер, 2005);
- дом общей площадью 316 м2 (номинация
Индивидуальный жилой дом, 2006).
- Призер пятой Петербургской биеннале дизайна
Модулор 2005.
- Проекты Сергея Кривошеева дважды номинировались на
- Адрес
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ул. Матроса Железняка д. 57 кв. 227
197343 Санкт-Петербург
Россия
+7-9217586339 designksa.spb.ru