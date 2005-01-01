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Студия дизайна Сергея Кривошеева
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Жилой дом, Студия дизайна Сергея Кривошеева Студия дизайна Сергея Кривошеева Дома в классическом стиле
    Жилой дом, Студия дизайна Сергея Кривошеева Студия дизайна Сергея Кривошеева Ванная в классическом стиле
    Жилой дом, Студия дизайна Сергея Кривошеева Студия дизайна Сергея Кривошеева Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +33
    Жилой дом
    Услуги
    • проектирование торговых
    • промышленных и жилых интерьеров
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и область
    Награды компании
    • Проекты Сергея Кривошеева дважды номинировались на Архитектурную премию:
    • ресторан «Атлантис» (в соавторстве с Ясей Цебрук, номинация Общественный интерьер, 2005);
    • дом общей площадью 316 м2 (номинация Индивидуальный жилой дом, 2006). 
    • Призер пятой Петербургской биеннале дизайна Модулор 2005
    Адрес
    ул. Матроса Железняка д. 57 кв. 227
    197343 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9217586339 designksa.spb.ru

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