ФАМ -дизайн - коллектив дизайнеров, архитекторов и декораторов с опытом работы в сфере дизайна интерьеров более 10 лет. Проектируем жилые и общественные интерьеры, ведем авторский надзор за строительством, консультируем по вопросам перепланировки и дизайна, подбираем отделочные материалы,мебель и декор.