ФАМ -дизайн - коллектив дизайнеров, архитекторов и декораторов с опытом работы в сфере дизайна интерьеров более 10 лет. Проектируем жилые и общественные интерьеры, ведем авторский надзор за строительством, консультируем по вопросам перепланировки и дизайна, подбираем отделочные материалы,мебель и декор.
- Услуги
- Проектирование интерьеров
- разработка дизайн-проектов включая всю рабочую документацию
- авторский надзор
- консультации
- декорирование.
- Регионы обслуживания
- RU и Москва
- Адрес
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<p>Москва</p>
127349 Москва
Россия
+7-9269722404 www.fam-design
Законное владение
Москва