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FAM-design
Дизайнеры интерьера Москва
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    • ФАМ -дизайн - коллектив дизайнеров, архитекторов и декораторов с опытом работы в сфере дизайна интерьеров более 10 лет. Проектируем жилые и общественные интерьеры, ведем авторский надзор за строительством, консультируем по вопросам перепланировки и дизайна, подбираем отделочные материалы,мебель и декор.

    Услуги
    • Проектирование интерьеров
    • разработка дизайн-проектов включая всю рабочую документацию
    • авторский надзор
    • консультации
    • декорирование.
    Регионы обслуживания
    RU и Москва
    Адрес
    <p>Москва</p>
    127349 Москва
    Россия
    +7-9269722404 www.fam-design
    Законное владение

    Москва

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