Архитектура ручной работы - это переложение гастрономического термина slowfood в сферу архитектуры и дизайна. Истинные гурманы никогда не будут довольствоваться ни fastfood ни fastdesign. Как и одежда, сшитая на заказ, уникальный дизайн - это возможность создать гармоничное пространство, созвучное личности человека, живущего в нем.