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Lighthouse Projects
Дизайнеры интерьера Moscow
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Проекты

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    • Дом в Горках, Lighthouse Projects Lighthouse Projects Дома в классическом стиле
    Дом в Горках, Lighthouse Projects Lighthouse Projects Дома в классическом стиле
    Дом в Горках, Lighthouse Projects Lighthouse Projects Дома в классическом стиле
    +29
    Дом в Горках

    Архитектура ручной работы - это переложение гастрономического термина slowfood в сферу архитектуры и дизайна. Истинные гурманы никогда не будут довольствоваться ни fastfood ни fastdesign. Как и одежда, сшитая на заказ, уникальный дизайн - это возможность создать гармоничное пространство, созвучное личности человека, живущего в нем.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • дизайн интерьеров
    • декорирование
    • управление проектами
    • авторский надзор
    Регионы обслуживания
    worldwide и Moscow
    Адрес
    Bolshaya Ordynka 9
    115035 Moscow
    Россия
    +7-9035891919 www.lighthousegroup.ru
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