Архитектура ручной работы - это переложение гастрономического термина slowfood в сферу архитектуры и дизайна. Истинные гурманы никогда не будут довольствоваться ни fastfood ни fastdesign. Как и одежда, сшитая на заказ, уникальный дизайн - это возможность создать гармоничное пространство, созвучное личности человека, живущего в нем.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- дизайн интерьеров
- декорирование
- управление проектами
- авторский надзор
- Регионы обслуживания
- worldwide и Moscow
- Адрес
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Bolshaya Ordynka 9
115035 Moscow
Россия
+7-9035891919 www.lighthousegroup.ru