Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Pipe&amp;Light
Мебель и аксессуары Челябинск
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Relict , Pipe&Light Pipe&Light Рабочий кабинет Освещение Дерево
    Relict , Pipe&Light Pipe&Light Рабочий кабинет Освещение Дерево
    Relict , Pipe&Light Pipe&Light Рабочий кабинет Аксессуары и декор Дерево
    Relict
    Медные светильники из серии PIPECRAFT INDUSTRIAL DESK LAMP, Pipe&Light Pipe&Light ГостинаяОсвещение
    Медные светильники из серии PIPECRAFT INDUSTRIAL DESK LAMP, Pipe&Light Pipe&Light Рабочий кабинет Освещение
    Медные светильники из серии PIPECRAFT INDUSTRIAL DESK LAMP, Pipe&Light Pipe&Light ГостинаяОсвещение
    Медные светильники из серии PIPECRAFT INDUSTRIAL DESK LAMP

    Доброго времени суток, Друзья! Спасибо, что заглянули к нам в мастерскую, мы занимаемся изготовлением предметов освещения (светильники - настольные, настенные, напольные, торшеры, люстры, гирлянды)

    Светильник или гирлянда нашего производства создаст невероятный уют в любом месте. Все гирлянды и светильники снабжаются диммером, с помощью которого можно отстроить интенсивность освещения от едва заметного до полного. 

    Так же мы рады предложить вам мебель ручной работы: столы, столики на колесах, стулья, кресла, полки, прихожие для баров, ресторанов, квартир и любых лофтовых пространств в таких направлениях, как: loft, live edge, eco, vintage и industrial, изготовим на заказ, быстро и качественно, изготовление от 4х рабочих дней (всё зависит от модели). Ищите нашу группу вконтакте: ЛОФТ ПРЕДМЕТЫ РУЧНОЙ РАБОТЫ

    Услуги
    • гирлянды
    • светильники
    • аксессуары и мебель в стиле industrial loft
    Регионы обслуживания
    Вся Россия
    Адрес
    454084 Челябинск
    Россия
    +7-9823245424 pipe-light.ru
      Add SEO element