Доброго времени суток, Друзья! Спасибо, что заглянули к нам в мастерскую, мы занимаемся изготовлением предметов освещения (светильники - настольные, настенные, напольные, торшеры, люстры, гирлянды)

Светильник или гирлянда нашего производства создаст невероятный уют в любом месте. Все гирлянды и светильники снабжаются диммером, с помощью которого можно отстроить интенсивность освещения от едва заметного до полного.

Так же мы рады предложить вам мебель ручной работы: столы, столики на колесах, стулья, кресла, полки, прихожие для баров, ресторанов, квартир и любых лофтовых пространств в таких направлениях, как: loft, live edge, eco, vintage и industrial, изготовим на заказ, быстро и качественно, изготовление от 4х рабочих дней (всё зависит от модели). Ищите нашу группу вконтакте: ЛОФТ ПРЕДМЕТЫ РУЧНОЙ РАБОТЫ