АРХИТЕКТУРНАЯ СТУДИЯ СВЕТОЗАРА АНДРЕЕВА / Hotei`Russia - это современная международная проектная группа, основанная архитектором Светозаром Андреевым, занятая разработкой архитектурных проектов, дизайном интерьеров проектов реконструкций зданий, а также, дизайном эксклюзивной мебели и элементов интерьера. Студией Светозара Андреева разработано и реализовано множество ультрасовременных проектов различного назначения и сложности, получивших награды и номинации различных международных конкурсов. Проекты студии регулярно публикуются ведущими изданиями, посвященными современной архитектуре и дизайну. Многие работы появлялись на обложках журналов и печатались в архитектурных и дизайнерских каталогах. В настоящее время студия ведет проекты как в России, так и на международном уровне.