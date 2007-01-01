Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Svetozar Andreev Architectural Studio: Hotei-Russia
Архитекторы Санкт-Петербург
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ДО И ПОСЛЕ / ВИЛЛА НА КРЫШЕ: Переделка чердачного пространства в трехуровневый пентхаус, Svetozar Andreev Architectural Studio: Hotei-Russia Svetozar Andreev Architectural Studio: Hotei-Russia
    ДО И ПОСЛЕ / ВИЛЛА НА КРЫШЕ: Переделка чердачного пространства в трехуровневый пентхаус, Svetozar Andreev Architectural Studio: Hotei-Russia Svetozar Andreev Architectural Studio: Hotei-Russia
    ДО И ПОСЛЕ / ВИЛЛА НА КРЫШЕ: Переделка чердачного пространства в трехуровневый пентхаус, Svetozar Andreev Architectural Studio: Hotei-Russia Svetozar Andreev Architectural Studio: Hotei-Russia
    +19
    ДО И ПОСЛЕ / ВИЛЛА НА КРЫШЕ: Переделка чердачного пространства в трехуровневый пентхаус
    Wellness Spa Hotel, Rio De Janeiro, Brasil, Svetozar Andreev Architectural Studio: Hotei-Russia Svetozar Andreev Architectural Studio: Hotei-Russia Конференц-центры в стиле минимализм
    Wellness Spa Hotel, Rio De Janeiro, Brasil, Svetozar Andreev Architectural Studio: Hotei-Russia Svetozar Andreev Architectural Studio: Hotei-Russia Конференц-центры в стиле минимализм
    Wellness Spa Hotel, Rio De Janeiro, Brasil, Svetozar Andreev Architectural Studio: Hotei-Russia Svetozar Andreev Architectural Studio: Hotei-Russia Конференц-центры в стиле минимализм
    +3
    Wellness Spa Hotel, Rio De Janeiro, Brasil
    Эксклюзивная Мебель, Svetozar Andreev Architectural Studio: Hotei-Russia Svetozar Andreev Architectural Studio: Hotei-Russia КухняКухонная мебель
    Эксклюзивная Мебель, Svetozar Andreev Architectural Studio: Hotei-Russia Svetozar Andreev Architectural Studio: Hotei-Russia КухняКухонная мебель
    Эксклюзивная Мебель, Svetozar Andreev Architectural Studio: Hotei-Russia Svetozar Andreev Architectural Studio: Hotei-Russia КухняКухонная мебель
    +12
    Эксклюзивная Мебель

    АРХИТЕКТУРНАЯ СТУДИЯ СВЕТОЗАРА АНДРЕЕВА / Hotei`Russia - это современная международная проектная группа, основанная архитектором Светозаром Андреевым, занятая разработкой архитектурных проектов, дизайном интерьеров проектов реконструкций зданий, а также, дизайном эксклюзивной мебели и элементов интерьера. Студией Светозара Андреева разработано и реализовано множество ультрасовременных проектов различного назначения и сложности, получивших награды и номинации различных международных конкурсов. Проекты студии регулярно публикуются ведущими изданиями, посвященными современной архитектуре и дизайну. Многие работы появлялись на обложках журналов и печатались в архитектурных и дизайнерских каталогах. В настоящее время студия  ведет проекты как в России, так и на международном уровне.

    Услуги
    Архитектурное проектирование Дизайн интерьера дизайн эксклюзивной мебели деталей интерьера
    Регионы обслуживания
    Вся Россия Европейский Союз Южная Америка Северная Америка
    Награды компании
    • Номинация конкурса ARCHIP «Международная Архитектурная Премия 2007» В номинации Новаторство
    • Победитель конкурса ARCHIP «Международная Архитектурная Премия 2006» В номинации Новаторство
    • Первое место конкурса Sobaka.ru «Лучшие дизайнеры и интерьеры 2009» В номинации Лучший частный интерьер
    • Победитель конкурса журнала Sobaka.ru «Лучшие дизайнеры и интерьеры 2008» В номинации Лучший частный интерьер
    • Победитель конкурса журнала Sobaka.ru «Лучшие дизайнеры и интерьеры 2007» В номинации Лучший частный интерьер
    Адрес
    199397 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9219976770 www.hotei-russia.com
      Add SEO element