АРХИТЕКТУРНАЯ СТУДИЯ СВЕТОЗАРА АНДРЕЕВА / Hotei`Russia - это современная международная проектная группа, основанная архитектором Светозаром Андреевым, занятая разработкой архитектурных проектов, дизайном интерьеров проектов реконструкций зданий, а также, дизайном эксклюзивной мебели и элементов интерьера. Студией Светозара Андреева разработано и реализовано множество ультрасовременных проектов различного назначения и сложности, получивших награды и номинации различных международных конкурсов. Проекты студии регулярно публикуются ведущими изданиями, посвященными современной архитектуре и дизайну. Многие работы появлялись на обложках журналов и печатались в архитектурных и дизайнерских каталогах. В настоящее время студия ведет проекты как в России, так и на международном уровне.
- Услуги
- Архитектурное проектирование Дизайн интерьера дизайн эксклюзивной мебели деталей интерьера
- Регионы обслуживания
- Вся Россия Европейский Союз Южная Америка Северная Америка
- Награды компании
- Номинация конкурса ARCHIP «Международная Архитектурная Премия 2007» В номинации
Новаторство
- Победитель конкурса ARCHIP «Международная Архитектурная Премия 2006» В номинации
Новаторство
- Первое место конкурса Sobaka.ru «Лучшие дизайнеры и интерьеры 2009» В номинации
Лучший частный интерьер
- Победитель конкурса журнала Sobaka.ru «Лучшие дизайнеры и интерьеры 2008» В номинации
Лучший частный интерьер
- Победитель конкурса журнала Sobaka.ru «Лучшие дизайнеры и интерьеры 2007» В номинации
Лучший частный интерьер
- Номинация конкурса ARCHIP «Международная Архитектурная Премия 2007» В номинации
- Адрес
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199397 Санкт-Петербург
Россия
+7-9219976770 www.hotei-russia.com