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Alt дизайн
Дизайнеры интерьера Челябинск
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Проекты

Новый проект
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    • Кабинет на мансарде , Alt дизайн Alt дизайн Рабочий кабинет в стиле минимализм Дерево Коричневый
    Кабинет на мансарде , Alt дизайн Alt дизайн Рабочий кабинет в стиле минимализм Дерево Коричневый
    Кабинет на мансарде , Alt дизайн Alt дизайн Рабочий кабинет в стиле минимализм Дерево Коричневый
    Кабинет на мансарде
    Современная кухня, Alt дизайн Alt дизайн Кухня в стиле минимализм Желтый
    Современная кухня, Alt дизайн Alt дизайн Кухня в стиле минимализм Дерево Белый
    Современная кухня, Alt дизайн Alt дизайн Кухня в стиле минимализм Серый
    +1
    Современная кухня
    Загородный дом в стиле лофт, Alt дизайн Alt дизайн Гостиная в стиле лофт Дерево Красный
    Загородный дом в стиле лофт, Alt дизайн Alt дизайн Гостиная в стиле лофт Бетон Коричневый
    Загородный дом в стиле лофт, Alt дизайн Alt дизайн Гостиная в стиле лофт Дерево Коричневый
    +8
    Загородный дом в стиле лофт
    Проект таунхауса, Alt дизайн Alt дизайн Гостиные в эклектичном стиле Зеленый
    Проект таунхауса, Alt дизайн Alt дизайн Гостиные в эклектичном стиле Зеленый
    Проект таунхауса, Alt дизайн Alt дизайн Гостиные в эклектичном стиле Коричневый
    +7
    Проект таунхауса
    Квартира, вдохновленная квартирами "Ван Гога", Alt дизайн Alt дизайн Гостиная в колониальном стиле Зеленый
    Квартира, вдохновленная квартирами "Ван Гога", Alt дизайн Alt дизайн Гостиная в колониальном стиле Желтый
    Квартира, вдохновленная квартирами "Ван Гога", Alt дизайн Alt дизайн Гостиная в колониальном стиле Зеленый
    +4
    Квартира, вдохновленная квартирами "Ван Гога"
    Спальня в бежевых тонах, Alt дизайн Alt дизайн Спальня в классическом стиле Янтарный / Золотой
    Спальня в бежевых тонах, Alt дизайн Alt дизайн Спальня в классическом стиле Янтарный / Золотой
    Спальня в бежевых тонах, Alt дизайн Alt дизайн Спальня в классическом стиле Бежевый
    Спальня в бежевых тонах
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    Наша задача создать для заказчика уютное пространство с неповторимым стилем, сделать его максимально комфортным для пребывания всей семьи!

    Услуги
    • Визуализация интерьера
    • Выбор мебели
    • Дизайн лоджии
    • Дизайн ванной комнаты
    • Дизайн гардеробной
    • Дизайн детской
    • Дизайн детской спальни
    • Дизайн для людей с ограниченной мобильностью
    • Дизайн игровой комнаты
    • Дизайн интерьера
    • Дизайн кухни
    • Дизайн освещения
    • Дизайн прихожей
    • Дизайн развлекательного центра на заказ
    • Дизайн тамбура
    • Домашний бар на заказ
    • Домашний спортзал под ключ
    • Консультация по цвету
    • План дома
    • План этажа
    • Планировка пространства
    • Предпродажная подготовка квартиры
    • Проект гардеробной
    • Ремонт квартиры в новостройке
    • Украшение дома
    • Хранение спортивного инвентаря
    • Чертежи на заказ
    • Элитный ремонт
    • Энергосберегающие дома
    • дизайн – проект дома
    • Строительные чертежи
    • Дизайн дома
    • Дизайн квартиры
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    Регионы обслуживания
    • Челябинск
    • Москва
    • Сочи
    • Санкт – Петербург
    Адрес
    454018 Челябинск
    Россия
    +7-9043017510
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