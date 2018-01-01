Наша задача создать для заказчика уютное пространство с неповторимым стилем, сделать его максимально комфортным для пребывания всей семьи!
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- Визуализация интерьера
- Выбор мебели
- Дизайн лоджии
- Дизайн ванной комнаты
- Дизайн гардеробной
- Дизайн детской
- Дизайн детской спальни
- Дизайн для людей с ограниченной мобильностью
- Дизайн игровой комнаты
- Дизайн интерьера
- Дизайн кухни
- Дизайн освещения
- Дизайн прихожей
- Дизайн развлекательного центра на заказ
- Дизайн тамбура
- Домашний бар на заказ
- Домашний спортзал под ключ
- Консультация по цвету
- План дома
- План этажа
- Планировка пространства
- Предпродажная подготовка квартиры
- Проект гардеробной
- Ремонт квартиры в новостройке
- Украшение дома
- Хранение спортивного инвентаря
- Чертежи на заказ
- Элитный ремонт
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- дизайн – проект дома
- Строительные чертежи
- Дизайн дома
- Дизайн квартиры
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- Регионы обслуживания
- Челябинск
- Москва
- Сочи
- Санкт – Петербург
- Адрес
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454018 Челябинск
Россия
+7-9043017510