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ARTHUNTER
Дизайнеры Москва
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Проекты

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    Accessories, ARTHUNTER ARTHUNTER ГостинаяХранение
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    Accessories
    TABLE, ARTHUNTER ARTHUNTER ГостинаяДиваны и журнальные столики
    TABLE, ARTHUNTER ARTHUNTER ГостинаяШкафы и серванты
    TABLE, ARTHUNTER ARTHUNTER КухняСтолы и стулья
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    TABLE

    Это молодой коллектив, который занимается созданием не просто мебели на заказ, а тех вещей, которые с первой минуты станут для их обладателя близкими и незаменимыми. Основное направление деятельности нашей компании – проектирование и производство мебели. Все изделия выполнены в собственной мастерской. Мы любим создавать уникальные экземпляры, которые идеально впишутся в любое пространство. Функциональность, натуральные материалы, лаконичность форм — основные черты наших предметов.

    Услуги
    проектирование и производство мебели
    Регионы обслуживания
    РФ и Москва
    Адрес
    117463 Москва
    Россия
    +7-9036888805 www.arthunter.ru
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