Это молодой коллектив, который занимается созданием не просто мебели на заказ, а тех вещей, которые с первой минуты станут для их обладателя близкими и незаменимыми. Основное направление деятельности нашей компании – проектирование и производство мебели. Все изделия выполнены в собственной мастерской. Мы любим создавать уникальные экземпляры, которые идеально впишутся в любое пространство. Функциональность, натуральные материалы, лаконичность форм — основные черты наших предметов.
- Услуги
- проектирование и производство мебели
- Регионы обслуживания
- РФ и Москва
- Адрес
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117463 Москва
Россия
+7-9036888805 www.arthunter.ru