Это молодой коллектив, который занимается созданием не просто мебели на заказ, а тех вещей, которые с первой минуты станут для их обладателя близкими и незаменимыми. Основное направление деятельности нашей компании – проектирование и производство мебели. Все изделия выполнены в собственной мастерской. Мы любим создавать уникальные экземпляры, которые идеально впишутся в любое пространство. Функциональность, натуральные материалы, лаконичность форм — основные черты наших предметов.