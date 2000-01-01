Компания MOSSwallRU - эксклюзивный представитель и дистрибьютор панелей со стабилизированным мхом под брендом MOSSwall® итальянского производителя VERDE PROFILO. MOSSwall® - создана для оформления стабилизированным мхом интерьеров выставочных стендов, офисов, ресторанов, частных домов или торговых центров.
Бренду MOSSwall® уже более 10 лет, но в России он с 2018 года. Это инновационное решение по конструкции и по качеству исполнения, позволяющее быстро оформить любой интерьер с любой конфигурацией.
Основные и уникальные преимущества MOSSwall® это:
Модульность конструкции и простота монтажа зеленых стен любых размеров;
Экологичность (мох стабилизирован минеральными солями на основе морской соли);
Вариативность элементов по цвету мха, композициям с деревом.
Аренда – возможность предоставления панелей в аренду под мероприятие.
- Услуги
- Поставка панелей со стабилизированным мхом (стабилизация минеральными солями
- Италия)
- Бесплатный дизайн панно или стены со мхом (встройка в интерьер)
- Монтаж стены со стабилизированным мхом
- Аренда – возможность предоставления панелей в аренду под мероприятие.
- Регионы обслуживания
- Россия
- Казахстан
- Узбекистан
- Беларусь
- Киргизия
- Азербайджан
- Таджикистан
- Молдавия
- Москва
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- Адрес
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Проспект Вернадского 41 стр 1, офис 707
119415 Москва
Россия
+7-8007070986 www.mosswallru.ru
117452, г. Москва, Ялтинская ул., дом 2., этаж 1, помещение VII