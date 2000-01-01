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MOSSwallRU Стабилизированный Мох
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

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    • Проект оформления EUANIS стабилизированным мхом, MOSSwallRU Стабилизированный Мох MOSSwallRU Стабилизированный Мох Конференц-центры в стиле модерн
    Проект оформления EUANIS стабилизированным мхом, MOSSwallRU Стабилизированный Мох MOSSwallRU Стабилизированный Мох Конференц-центры в стиле модерн
    Проект оформления EUANIS стабилизированным мхом, MOSSwallRU Стабилизированный Мох MOSSwallRU Стабилизированный Мох Конференц-центры в стиле модерн
    +3
    Проект оформления EUANIS стабилизированным мхом
    Офис «open space» - оформление офиса перегородками со стабилизированным мхом, MOSSwallRU Стабилизированный Мох MOSSwallRU Стабилизированный Мох Конференц-центры в стиле модерн
    Офис «open space» - оформление офиса перегородками со стабилизированным мхом, MOSSwallRU Стабилизированный Мох MOSSwallRU Стабилизированный Мох Конференц-центры в стиле модерн
    Офис «open space» - оформление офиса перегородками со стабилизированным мхом, MOSSwallRU Стабилизированный Мох MOSSwallRU Стабилизированный Мох Конференц-центры в стиле модерн
    +1
    Офис «open space» - оформление офиса перегородками со стабилизированным мхом
    Бизнес центр Sky Milano - оформление стабилизированным мхом и деревом, MOSSwallRU Стабилизированный Мох MOSSwallRU Стабилизированный Мох Столовая комната в стиле модерн
    Бизнес центр Sky Milano - оформление стабилизированным мхом и деревом, MOSSwallRU Стабилизированный Мох MOSSwallRU Стабилизированный Мох Столовая комната в стиле модерн
    Бизнес центр Sky Milano - оформление стабилизированным мхом и деревом, MOSSwallRU Стабилизированный Мох MOSSwallRU Стабилизированный Мох Столовая комната в стиле модерн
    +2
    Бизнес центр Sky Milano - оформление стабилизированным мхом и деревом

    Компания MOSSwallRU - эксклюзивный представитель и дистрибьютор панелей со стабилизированным мхом под брендом MOSSwall® итальянского производителя VERDE PROFILO. MOSSwall® - создана для оформления стабилизированным мхом интерьеров выставочных стендов, офисов, ресторанов, частных домов или торговых центров.

    Бренду MOSSwall® уже более 10 лет, но в России он с 2018 года. Это инновационное решение по конструкции и по качеству исполнения, позволяющее быстро оформить любой интерьер с любой конфигурацией.

    Основные и уникальные преимущества MOSSwall® это:

                Модульность конструкции и простота монтажа зеленых стен любых размеров;

                Экологичность (мох стабилизирован минеральными солями на основе морской соли);

                Вариативность элементов по цвету мха, композициям с деревом.

                Аренда – возможность предоставления панелей в аренду под мероприятие.

    Услуги
    • Поставка панелей со стабилизированным мхом (стабилизация минеральными солями
    • Италия)
    • Бесплатный дизайн панно или стены со мхом (встройка в интерьер)
    • Монтаж стены со стабилизированным мхом
    • Аренда – возможность предоставления панелей в аренду под мероприятие.
    Регионы обслуживания
    • Россия
    • Казахстан
    • Узбекистан
    • Беларусь
    • Киргизия
    • Азербайджан
    • Таджикистан
    • Молдавия
    • Москва
    • Показать все 9 регион обслуживания
    Адрес
    Проспект Вернадского 41 стр 1, офис 707
    119415 Москва
    Россия
    +7-8007070986 www.mosswallru.ru
    Законное владение

    117452, г. Москва, Ялтинская ул., дом 2., этаж 1, помещение VII

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