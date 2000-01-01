Компания MOSSwallRU - эксклюзивный представитель и дистрибьютор панелей со стабилизированным мхом под брендом MOSSwall® итальянского производителя VERDE PROFILO. MOSSwall® - создана для оформления стабилизированным мхом интерьеров выставочных стендов, офисов, ресторанов, частных домов или торговых центров.

Бренду MOSSwall® уже более 10 лет, но в России он с 2018 года. Это инновационное решение по конструкции и по качеству исполнения, позволяющее быстро оформить любой интерьер с любой конфигурацией.

Основные и уникальные преимущества MOSSwall® это:

 Модульность конструкции и простота монтажа зеленых стен любых размеров;

 Экологичность (мох стабилизирован минеральными солями на основе морской соли);

 Вариативность элементов по цвету мха, композициям с деревом.

 Аренда – возможность предоставления панелей в аренду под мероприятие.