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Aledoconcept
Дизайнеры интерьера Химки, Московская Область
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн-проект квартиры в ЖК Москва А101, Aledoconcept Aledoconcept Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Бежевый
    Дизайн-проект квартиры в ЖК Москва А101, Aledoconcept Aledoconcept Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Бежевый
    Дизайн-проект квартиры в ЖК Москва А101, Aledoconcept Aledoconcept Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Бежевый
    +41
    Дизайн-проект квартиры в ЖК Москва А101
    4-х комнатная квартира на ул. Шипиловская в Москве, Aledoconcept Aledoconcept Гостиная в стиле модерн
    4-х комнатная квартира на ул. Шипиловская в Москве, Aledoconcept Aledoconcept Кухня в стиле модерн
    4-х комнатная квартира на ул. Шипиловская в Москве, Aledoconcept Aledoconcept Гостиная в стиле модерн
    +15
    4-х комнатная квартира на ул. Шипиловская в Москве
    4-х комнатная квартира. Московская область, г. Красногорск, Aledoconcept Aledoconcept Гостиные в эклектичном стиле
    4-х комнатная квартира. Московская область, г. Красногорск, Aledoconcept Aledoconcept Гостиные в эклектичном стиле
    4-х комнатная квартира. Московская область, г. Красногорск, Aledoconcept Aledoconcept Гостиные в эклектичном стиле
    +17
    4-х комнатная квартира. Московская область, г. Красногорск
    Однокомнатная квартира на ул. Удальцова в Москве, Aledoconcept Aledoconcept Гостиная в классическом стиле
    Однокомнатная квартира на ул. Удальцова в Москве, Aledoconcept Aledoconcept Гостиная в классическом стиле
    Однокомнатная квартира на ул. Удальцова в Москве, Aledoconcept Aledoconcept Спальня в классическом стиле
    +13
    Однокомнатная квартира на ул. Удальцова в Москве
    Таунхаус в г. Королёв, Московская область, Aledoconcept Aledoconcept Гостиная в классическом стиле
    Таунхаус в г. Королёв, Московская область, Aledoconcept Aledoconcept Столовая комната в классическом стиле
    Таунхаус в г. Королёв, Московская область, Aledoconcept Aledoconcept Кухня в классическом стиле
    +39
    Таунхаус в г. Королёв, Московская область

    Студия дизайна АЛЕДО-КОНЦЕПТ. Наша специализация:

    - дизайн-проекты жилых и общественных интерьеров;

    - проекты благоустройства территорий, включающие малые архитектурные формы;

    - проекты входных групп;

    - декорирование и комплектация проектов мебелью, светильниками, отделочными материалами и аксессуарами;

    - разработка дизайна мебели из различных пород дерева

    Услуги
    • Дизайн интерьеров квартир
    • Дизайн интерьеров коттеджей
    • Дизайн интерьеров магазинов
    • Дизайн интерьеров офисов. Ландшафтный дизайн. Авторский надзор. Ремонт и комплектация объектов проектирования.
    Регионы обслуживания
    • Химки,Московская область
    • Москва и Московская область. Возможны выезды в другие
    Адрес
    Овражная, 24, корп. 15, оф. 28
    141420 Химки, Московская Область
    Россия
    +7-9262270186 aledoconcept.ru

    Отзыв

    Алексей Парамон
    около 1 года назад

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