12 стильных гардеробных в современной квартире

Гардеробная комната – это приятное дополнение к общему дизайну квартиры. В апартаментах нового типа сегодня часто предусматривается пространство для гардеробной – большое или маленькое. Всё зависит от планировки квартиры и метража.

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