Студия дизайна АЛЕДО-КОНЦЕПТ. Наша специализация:
- дизайн-проекты жилых и общественных интерьеров;
- проекты благоустройства территорий, включающие малые архитектурные формы;
- проекты входных групп;
- декорирование и комплектация проектов мебелью, светильниками, отделочными материалами и аксессуарами;
- разработка дизайна мебели из различных пород дерева
- Услуги
- Дизайн интерьеров квартир
- Дизайн интерьеров коттеджей
- Дизайн интерьеров магазинов
- Дизайн интерьеров офисов. Ландшафтный дизайн. Авторский надзор. Ремонт и комплектация объектов проектирования.
- Регионы обслуживания
- Химки,Московская область
- Москва и Московская область. Возможны выезды в другие
- Адрес
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Овражная, 24, корп. 15, оф. 28
141420 Химки, Московская Область
Россия
+7-9262270186 aledoconcept.ru