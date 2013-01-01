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IBиS
Декораторы Москва
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Проекты

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    • кабинет "ДНЕВНИК ПУТЕШЕСТВЕННИКА", IBиS IBиS ГостинаяАксессуары и декорации
    кабинет "ДНЕВНИК ПУТЕШЕСТВЕННИКА", IBиS IBиS ГостинаяАксессуары и декорации
    кабинет "ДНЕВНИК ПУТЕШЕСТВЕННИКА", IBиS IBиS Гостиная в колониальном стиле
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    кабинет "ДНЕВНИК ПУТЕШЕСТВЕННИКА"

      Наша студия декорирует, а не создает пространства. Мы
    занимаемся частным декором уже в течение 10 лет. За время деятельности студии, мы охватили совершенно разные по задачам и исполнению объемы работ: декор в частных квартирах, оформление ресторанов, лофты и пентхаусы, загородные дома. IlonaBokser&studio объединяет в себе архитектора, декоратора и нескольких художников. Поэтому мы всегда готовы предложить нашему клиенту абсолютно  индивидуальное решение для его интерьера.

       Мы изготавливаем витражи, выполняем росписи в интерьере, а так же уникальные текстурные панно в технике «Сграффито».

       IBиS - семейная студия, что позволяет нам слаженно работать между собой. Илона Боксер –  руководитель, основатель и креативный мозг нашей студии. Сафо Боксер художница детской и орнаментальной росписи, колорист. Алексей Иванов художник монументалист, в своих работах ориентируется на объемно пространственные композиции, способные визуально уменьшать или увеличивать помещение.

       Илона Боксер восстановила несправедливо забытую технику «Сграффито», и адаптировала ее к современным материалам. Секретами этой техники обладаем только мы.

      Вот уже много лет мы работаем со стеклом, изготавливаем витражные панно, и предметы интерьера из спеченного стекла.

       IBиS – студия, которая не останавливается на достигнутых результатах и продолжает развиваться.

    Услуги
    Декорирование стен
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    111674 Москва
    Россия
    +7-9652801026 www.bokserstudio.com
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