Наша студия декорирует, а не создает пространства. Мы

занимаемся частным декором уже в течение 10 лет. За время деятельности студии, мы охватили совершенно разные по задачам и исполнению объемы работ: декор в частных квартирах, оформление ресторанов, лофты и пентхаусы, загородные дома. IlonaBokser&studio объединяет в себе архитектора, декоратора и нескольких художников. Поэтому мы всегда готовы предложить нашему клиенту абсолютно индивидуальное решение для его интерьера.

Мы изготавливаем витражи, выполняем росписи в интерьере, а так же уникальные текстурные панно в технике «Сграффито».

IBиS - семейная студия, что позволяет нам слаженно работать между собой. Илона Боксер – руководитель, основатель и креативный мозг нашей студии. Сафо Боксер художница детской и орнаментальной росписи, колорист. Алексей Иванов художник монументалист, в своих работах ориентируется на объемно пространственные композиции, способные визуально уменьшать или увеличивать помещение.

Илона Боксер восстановила несправедливо забытую технику «Сграффито», и адаптировала ее к современным материалам. Секретами этой техники обладаем только мы.

Вот уже много лет мы работаем со стеклом, изготавливаем витражные панно, и предметы интерьера из спеченного стекла.

IBиS – студия, которая не останавливается на достигнутых результатах и продолжает развиваться.